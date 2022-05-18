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Число жертв коронавируса в США превысило миллион человек
Число жертв коронавируса в США превысило миллион человек
Всего в мире, по данным Университета на утро 18 мая, число зараженных коронавирусом превысило 524,5 миллиона человек 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T07:48+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Число жертв коронавируса в США превысило один миллион человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Согласно информации Университета, в США скончались 1 000 139 человек с коронавирусом. В стране зафиксированы свыше 82,7 миллиона случаев заражения.По обоим показателям США опережают остальные страны мира.ВОЗ может объявить о завершении пандемии в этом году – Гамкрелидзе >>Всего в мире, по данным Университета на утро 18 мая, число зараженных коронавирусом превысило 524,5 миллиона человек, скончались от COVID-19 6,28 миллиона человек. Вакцинация в мире превысила 11,4 миллиарда доз.
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в мире, новости, общество, сша, коронавирус covid-19
Число жертв коронавируса в США превысило миллион человек
Всего в мире, по данным Университета на утро 18 мая, число зараженных коронавирусом превысило 524,5 миллиона человек
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Число жертв коронавируса в США превысило один миллион человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Согласно информации
Университета, в США скончались 1 000 139 человек с коронавирусом. В стране зафиксированы свыше 82,7 миллиона случаев заражения.
По обоим показателям США опережают остальные страны мира.
Всего в мире, по данным Университета на утро 18 мая, число зараженных коронавирусом превысило 524,5 миллиона человек, скончались от COVID-19 6,28 миллиона человек. Вакцинация в мире превысила 11,4 миллиарда доз.