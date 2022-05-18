https://sputnik-georgia.ru/20220518/chislo-zhertv-koronavirusa-v-ssha-prevysilo-million-chelovek-266715906.html

Число жертв коронавируса в США превысило миллион человек

Число жертв коронавируса в США превысило миллион человек

Всего в мире, по данным Университета на утро 18 мая, число зараженных коронавирусом превысило 524,5 миллиона человек 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T07:48+0400

2022-05-18T07:48+0400

2022-05-18T07:48+0400

в мире

новости

общество

сша

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/14/249018517_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8b275350f2aa39427d5c3f344a28eeb3.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Число жертв коронавируса в США превысило один миллион человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Согласно информации Университета, в США скончались 1 000 139 человек с коронавирусом. В стране зафиксированы свыше 82,7 миллиона случаев заражения.По обоим показателям США опережают остальные страны мира.ВОЗ может объявить о завершении пандемии в этом году – Гамкрелидзе >>Всего в мире, по данным Университета на утро 18 мая, число зараженных коронавирусом превысило 524,5 миллиона человек, скончались от COVID-19 6,28 миллиона человек. Вакцинация в мире превысила 11,4 миллиарда доз.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, общество, сша, коронавирус covid-19