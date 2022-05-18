https://sputnik-georgia.ru/20220518/gruzinskie-sinoptiki-preduprezhdayut-ob-ukhudshenii-pogody-266723404.html

Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды

В горных зонах могут возникнуть оползневые процессы, предупреждают синоптики 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T13:02+0400

2022-05-18T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Погода в Грузии ухудшится со второй половины 19 мая и продержится до 21 мая, сообщает Национальное агентство окружающей среды.В течение этих дней в Грузии ожидаются дожди и грозы, в некоторых местах возможен сильный ветер.В Восточной Грузии ожидается и град.Ожидаемые осадки могут привести к увеличению уровня воды в реках, в горных зонах могут возникнуть оползневые процессы, предупреждают синоптики.

восточная грузия

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погода, грузия, новости, восточная грузия