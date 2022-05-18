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Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды
В горных зонах могут возникнуть оползневые процессы, предупреждают синоптики 18.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-18T13:02+0400
2022-05-18T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Погода в Грузии ухудшится со второй половины 19 мая и продержится до 21 мая, сообщает Национальное агентство окружающей среды.В течение этих дней в Грузии ожидаются дожди и грозы, в некоторых местах возможен сильный ветер.В Восточной Грузии ожидается и град.Ожидаемые осадки могут привести к увеличению уровня воды в реках, в горных зонах могут возникнуть оползневые процессы, предупреждают синоптики.
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погода, грузия, новости, восточная грузия
Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды
13:02 18.05.2022 (обновлено: 13:24 18.05.2022)
В горных зонах могут возникнуть оползневые процессы, предупреждают синоптики
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Погода в Грузии ухудшится со второй половины 19 мая и продержится до 21 мая, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В течение этих дней в Грузии ожидаются дожди и грозы, в некоторых местах возможен сильный ветер.
В Восточной Грузии ожидается и град.
Ожидаемые осадки могут привести к увеличению уровня воды в реках, в горных зонах могут возникнуть оползневые процессы, предупреждают синоптики.