Как в Грузии отметили День святости семьи - фото
Участники шествия собрались с утра 17 мая у церкви Кашвети на проспекте Руставели в центре Тбилиси.
Участники шествия собрались с утра 17 мая у церкви Кашвети на проспекте Руставели в центре Тбилиси.
Многие пришли отметить День защиты традиционных ценностей и святости семьи в национальной одежде.
Многие пришли отметить День защиты традиционных ценностей и святости семьи в национальной одежде.
Затем от церкви Кашвети по проспекту Руставели началось шествие верующих.
Затем от церкви Кашвети по проспекту Руставели началось шествие верующих.
По пути на проспекте выстроились люди, которые поддерживали участников шествия.
По пути на проспекте выстроились люди, которые поддерживали участников шествия.
Так шествие прошло через весь центр города.
Так шествие прошло через весь центр города.
Участие в нем принимали как взрослые, так и дети разного возраста.
Участие в нем принимали как взрослые, так и дети разного возраста.
Многие участники шествия несли с собой иконы и свечи.
Многие участники шествия несли с собой иконы и свечи.
Тысячи людей вышли на улицы города, чтобы отметить этот день.
Тысячи людей вышли на улицы города, чтобы отметить этот день.
День защиты традиционных ценностей и святости семьи был учрежден Патриархией Грузии в противовес Международному дню борьбы с гомофобией.
День защиты традиционных ценностей и святости семьи был учрежден Патриархией Грузии в противовес Международному дню борьбы с гомофобией.
В 2013 году 17 мая священнослужители и простые граждане устроили массовый погром в центре Тбилиси из-за попытки проведения ЛГБТ-марша. В тот день пострадало 28 человек.
В 2013 году 17 мая священнослужители и простые граждане устроили массовый погром в центре Тбилиси из-за попытки проведения ЛГБТ-марша. В тот день пострадало 28 человек.
После этого, чтобы предотвратить дальнейший раскол в обществе и исключить конфликты в этот день в будущем, Патриархия учредила новую дату,, сделав 17 мая семейным святым праздником.
После этого, чтобы предотвратить дальнейший раскол в обществе и исключить конфликты в этот день в будущем, Патриархия учредила новую дату,, сделав 17 мая семейным святым праздником.
Теперь каждый год, чтобы отметить День защиты традиционных ценностей и святости семьи, в столице Грузии у церквей и храмов собираются тысячи верующих.
Теперь каждый год, чтобы отметить День защиты традиционных ценностей и святости семьи, в столице Грузии у церквей и храмов собираются тысячи верующих.