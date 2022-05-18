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https://sputnik-georgia.ru/20220518/kak-v-gruzii-otmetili-den-svyatosti-semi---foto-266732472.html
Как в Грузии отметили День святости семьи - фото
Как в Грузии отметили День святости семьи - фото
Сотни верующих прошли 17 мая по центральным улицам Тбилиси, демонстрируя свою приверженность традиционным устоям и,семейным ценностям. Как проходила эта акция... 18.05.2022, Sputnik Грузия
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Участники шествия вначале собрались у церкви Кашвети на проспекте Руставели и затем шествием прошли через центр города в сторону тбилисской набережной, к храму Сиони. С собой верующие несли горящие свечи, иконы и молились. Порядок во время массовой акции обеспечивали усиленные наряды полиции.
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Как в Грузии отметили День святости семьи - фото

11:11 18.05.2022 (обновлено: 18:44 18.05.2022)
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Сотни верующих прошли 17 мая по центральным улицам Тбилиси, демонстрируя свою приверженность традиционным устоям и,семейным ценностям. Как проходила эта акция - смотрите в фотоленте Sputnik.
Участники шествия вначале собрались у церкви Кашвети на проспекте Руставели и затем шествием прошли через центр города в сторону тбилисской набережной, к храму Сиони. С собой верующие несли горящие свечи, иконы и молились. Порядок во время массовой акции обеспечивали усиленные наряды полиции.
© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия собрались с утра 17 мая у церкви Кашвети на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

Участники шествия собрались с утра 17 мая у церкви Кашвети на проспекте Руставели в центре Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия собрались с утра 17 мая у церкви Кашвети на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие пришли отметить День защиты традиционных ценностей и святости семьи в национальной одежде.

Многие пришли отметить День защиты традиционных ценностей и святости семьи в национальной одежде. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Многие пришли отметить День защиты традиционных ценностей и святости семьи в национальной одежде.

© photo: Sputnik / Stringer

Затем от церкви Кашвети по проспекту Руставели началось шествие верующих.

Затем от церкви Кашвети по проспекту Руставели началось шествие верующих. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Затем от церкви Кашвети по проспекту Руставели началось шествие верующих.

© photo: Sputnik / Stringer

По пути на проспекте выстроились люди, которые поддерживали участников шествия.

По пути на проспекте выстроились люди, которые поддерживали участников шествия. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

По пути на проспекте выстроились люди, которые поддерживали участников шествия.

© photo: Sputnik / Stringer

Так шествие прошло через весь центр города.

Так шествие прошло через весь центр города. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так шествие прошло через весь центр города.

© photo: Sputnik / Stringer

Участие в нем принимали как взрослые, так и дети разного возраста.

Участие в нем принимали как взрослые, так и дети разного возраста. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участие в нем принимали как взрослые, так и дети разного возраста.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие участники шествия несли с собой иконы и свечи.

Многие участники шествия несли с собой иконы и свечи. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Многие участники шествия несли с собой иконы и свечи.

© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи людей вышли на улицы города, чтобы отметить этот день.

Тысячи людей вышли на улицы города, чтобы отметить этот день. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи людей вышли на улицы города, чтобы отметить этот день.

© photo: Sputnik / Stringer

День защиты традиционных ценностей и святости семьи был учрежден Патриархией Грузии в противовес Международному дню борьбы с гомофобией.

День защиты традиционных ценностей и святости семьи был учрежден Патриархией Грузии в противовес Международному дню борьбы с гомофобией. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

День защиты традиционных ценностей и святости семьи был учрежден Патриархией Грузии в противовес Международному дню борьбы с гомофобией.

© photo: Sputnik / Stringer

В 2013 году 17 мая священнослужители и простые граждане устроили массовый погром в центре Тбилиси из-за попытки проведения ЛГБТ-марша. В тот день пострадало 28 человек.

В 2013 году 17 мая священнослужители и простые граждане устроили массовый погром в центре Тбилиси из-за попытки проведения ЛГБТ-марша. В тот день пострадало 28 человек. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

В 2013 году 17 мая священнослужители и простые граждане устроили массовый погром в центре Тбилиси из-за попытки проведения ЛГБТ-марша. В тот день пострадало 28 человек.

© photo: Sputnik / Stringer

После этого, чтобы предотвратить дальнейший раскол в обществе и исключить конфликты в этот день в будущем, Патриархия учредила новую дату,, сделав 17 мая семейным святым праздником.

После этого, чтобы предотвратить дальнейший раскол в обществе и исключить конфликты в этот день в будущем, Патриархия учредила новую дату,, сделав 17 мая семейным святым праздником. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

После этого, чтобы предотвратить дальнейший раскол в обществе и исключить конфликты в этот день в будущем, Патриархия учредила новую дату,, сделав 17 мая семейным святым праздником.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь каждый год, чтобы отметить День защиты традиционных ценностей и святости семьи, в столице Грузии у церквей и храмов собираются тысячи верующих.

Теперь каждый год, чтобы отметить День защиты традиционных ценностей и святости семьи, в столице Грузии у церквей и храмов собираются тысячи верующих. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь каждый год, чтобы отметить День защиты традиционных ценностей и святости семьи, в столице Грузии у церквей и храмов собираются тысячи верующих.

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