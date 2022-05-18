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Как в Грузии отметили День святости семьи - фото

Как в Грузии отметили День святости семьи - фото

Сотни верующих прошли 17 мая по центральным улицам Тбилиси, демонстрируя свою приверженность традиционным устоям и,семейным ценностям. Как проходила эта акция... 18.05.2022, Sputnik Грузия

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Участники шествия вначале собрались у церкви Кашвети на проспекте Руставели и затем шествием прошли через центр города в сторону тбилисской набережной, к храму Сиони. С собой верующие несли горящие свечи, иконы и молились. Порядок во время массовой акции обеспечивали усиленные наряды полиции.

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