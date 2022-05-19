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Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 19.05.2022, Sputnik Грузия
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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россия, мария захарова, политика, мультимедиа, видео, видео

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео

09:19 19.05.2022
© video: Ruptly
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Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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