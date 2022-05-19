https://sputnik-georgia.ru/20220519/protesty-v-erevane-mezhdu-mitinguyuschimi-i-politsiey-proizoshli-stychki-266752872.html

Протесты в Ереване: между митингующими и полицией произошли стычки

Протесты в Ереване: между митингующими и полицией произошли стычки

Митингующие считают, что политика властей грозит стране потерей государственности 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T14:34+0400

2022-05-19T14:34+0400

2022-05-19T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая – Sputnik. Армянская оппозиция продолжает акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна – между протестующими и полицией произошли стычки.Как передает РИА Новости, силовики задержали одного из участников акции, после чего демонстранты преградили путь автобусу, требуя от полицейских его освободить. Произошла небольшая стычка. Задержанный остался в полицейском автобусе. Сейчас восемь групп митингующих идут шествием по городу, в основном с окраин в сторону центра. Еще одна акция протеста запланирована вечером.Массовые митинги проходят по всей Армении с 25 апреля. Поводом для недовольства стали недавние высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.

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