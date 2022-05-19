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В Москве назвали главных виновников кризисов в мире

В Москве назвали главных виновников кризисов в мире

Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие, заявил спикер Госдумы РФ 19.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-19T15:12+0400

2022-05-19T15:12+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Соединенные Штаты Америки, Канада и Швейцария возглавили первую тройку перечня недружественных государств, которые стали главными виновниками наступающих кризисов в мире, спровоцировав рост цен на энергоресурсы и продовольствие, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Как сообщил в своем Telegram-канале Володин, Америка ввела против РФ больше всего санкций – 1 983, на втором месте – Канада (1 402), на третьем – Швейцария (1 361), на четвертом – Британия (1 360), на пятом – страны ЕС (1 199), на шестом – Австралия (1 150), на седьмом – Япония (902).Володин напомнил, что всего против России заведено 10 536 санкций: до 24 февраля 2022 года – 2 754, после – еще 7 782.Множество стран Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за событий на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, однако ряд стран, в частности Венгрия, блокируют его принятие.

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