https://sputnik-georgia.ru/20220520/baku-tbilisi-i-nur-sultan-gotovyatsya-smyagchit-tamozhennye-protsedury-266772146.html

Баку, Тбилиси и Нур-Султан готовятся смягчить таможенные процедуры

Баку, Тбилиси и Нур-Султан готовятся смягчить таможенные процедуры

Проект соглашения об упрощении транзита был разработан еще в 2016 году таможенными службами трех стран при финансовой поддержке Азиатского банка развития 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T07:32+0400

2022-05-20T07:32+0400

2022-05-20T08:13+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Азербайджан, Грузия и Казахстан планируют подписать проект трехстороннего соглашения по упрощению транзита.Об этом сообщил заместитель начальника управления по организации таможенного контроля и упрощению торговли Государственного таможенного комитета Азербайджана Самед Гаралов на конференции "О перспективах развития международных автомобильных перевозок в Азербайджане", сообщил Sputnik Азербайджан.По его словам, данный проект был разработан еще в 2016 году таможенными службами трех стран при финансовой поддержке Азиатского банка развития.Представитель таможенного комитета подчеркнул, что подписание соглашения будет во многом способствовать улучшению и упрощению работы перевозчиков в коридоре ТРАСЕКА, проект может стать конкурентоспособным среди аналогичных инициатив.Ранее Гаралов сообщил о запуске процедуры e-TIR, который позволит упростить и цифровизировать таможенные процедуры для обеспечения международных перевозок.

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