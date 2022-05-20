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Баку, Тбилиси и Нур-Султан готовятся смягчить таможенные процедуры
Баку, Тбилиси и Нур-Султан готовятся смягчить таможенные процедуры
Проект соглашения об упрощении транзита был разработан еще в 2016 году таможенными службами трех стран при финансовой поддержке Азиатского банка развития 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T07:32+0400
2022-05-20T07:32+0400
2022-05-20T08:13+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Азербайджан, Грузия и Казахстан планируют подписать проект трехстороннего соглашения по упрощению транзита.Об этом сообщил заместитель начальника управления по организации таможенного контроля и упрощению торговли Государственного таможенного комитета Азербайджана Самед Гаралов на конференции "О перспективах развития международных автомобильных перевозок в Азербайджане", сообщил Sputnik Азербайджан.По его словам, данный проект был разработан еще в 2016 году таможенными службами трех стран при финансовой поддержке Азиатского банка развития.Представитель таможенного комитета подчеркнул, что подписание соглашения будет во многом способствовать улучшению и упрощению работы перевозчиков в коридоре ТРАСЕКА, проект может стать конкурентоспособным среди аналогичных инициатив.Ранее Гаралов сообщил о запуске процедуры e-TIR, который позволит упростить и цифровизировать таможенные процедуры для обеспечения международных перевозок.
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азербайджан, новости, экономика, грузия, казахстан
Баку, Тбилиси и Нур-Султан готовятся смягчить таможенные процедуры
07:32 20.05.2022 (обновлено: 08:13 20.05.2022)
Проект соглашения об упрощении транзита был разработан еще в 2016 году таможенными службами трех стран при финансовой поддержке Азиатского банка развития
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Азербайджан, Грузия и Казахстан планируют подписать проект трехстороннего соглашения по упрощению транзита.
Об этом сообщил заместитель начальника управления по организации таможенного контроля и упрощению торговли Государственного таможенного комитета Азербайджана Самед Гаралов на конференции "О перспективах развития международных автомобильных перевозок в Азербайджане", сообщил Sputnik Азербайджан
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По его словам, данный проект был разработан еще в 2016 году таможенными службами трех стран при финансовой поддержке Азиатского банка развития.
"Соглашение уже подписано между нашей страной и Грузией. Ожидается его подписание со стороны Казахстана. Кроме того, грузинская сторона запланировала запуск этой системы уже с 1 января 2023 года", – подчеркнул Гаралов.
Представитель таможенного комитета подчеркнул, что подписание соглашения будет во многом способствовать улучшению и упрощению работы перевозчиков в коридоре ТРАСЕКА, проект может стать конкурентоспособным среди аналогичных инициатив.
Ранее Гаралов сообщил о запуске процедуры e-TIR, который позволит упростить и цифровизировать таможенные процедуры для обеспечения международных перевозок.