https://sputnik-georgia.ru/20220520/ekonomist-belyaev-evropa-ne-smozhet-otstoyatsya-v-storone-kogda-pridet-golod---video-266779864.html

Экономист Беляев: Европа не сможет отстояться в стороне, когда придет голод - видео

Экономист Беляев: Европа не сможет отстояться в стороне, когда придет голод - видео

Российский экономист указал на зависимость антироссийских санкций с грозящим миру продовольственным кризисом 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T13:43+0400

2022-05-20T13:43+0400

2022-05-20T13:43+0400

европа

мультимедиа

видео

антироссийские санкции

санкции

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Продукты питания и удобрения российского производства должны быть допущены на мировые рынки для решения продовольственного кризиса, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Насколько вероятен сегодня глобальный голод? Затронет ли он Европу и как европейцы будут с ним бороться? Обо все этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

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европа, мультимедиа, видео, видео, антироссийские санкции, санкции