https://sputnik-georgia.ru/20220520/soveschanie-ekspertov-dlya-obsuzhdeniya-vspyshki-ospy-obezyan-srochno-sozyvaet-voz-266782942.html
Совещание экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян срочно созывает ВОЗ
Совещание экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян срочно созывает ВОЗ
Главными темами встречи станут пути передачи заболевания, его распространенность среди геев и бисексуалов 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T16:07+0400
2022-05-20T16:07+0400
2022-05-20T16:07+0400
в мире
новости
общество
всемирная организация здравоохранения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/04/263379822_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_d5d67e06d6a6d56f741900a699fa1fd3.jpg
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян проведет Всемирная организация здравоохранения, пишет газета Telegraph.Отмечается, что главными темами встречи станут пути передачи заболевания, его распространенность среди геев и бисексуалов, а также ситуация с вакцинами.Оспа обезьян выявлена уже в нескольких странах, в том числе Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.В частности, число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Испании возросло до 30.Как отмечается, все подтвержденные случаи относятся к автономному сообществу Мадрид. Почти все заболевшие - молодые мужчины в возрасте около 35 лет, которые заразились, вероятно, после половых контактов с другими мужчинами.Ранее министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги из-за выявления первых случаев заражения оспой обезьян.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/04/263379822_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_d4e3097f586b4a7095914553c21476cb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения
Совещание экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян срочно созывает ВОЗ
Главными темами встречи станут пути передачи заболевания, его распространенность среди геев и бисексуалов
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян проведет Всемирная организация здравоохранения, пишет газета Telegraph.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
"Всемирная организация здравоохранения также созывает группу ведущих экспертов на чрезвычайную встречу, чтобы обсудить текущую вспышку", - пишет газета.
Отмечается, что главными темами встречи станут пути передачи заболевания, его распространенность среди геев и бисексуалов, а также ситуация с вакцинами.
Оспа обезьян выявлена уже в нескольких странах, в том числе Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.
В частности, число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Испании возросло до 30.
Как отмечается, все подтвержденные случаи относятся к автономному сообществу Мадрид. Почти все заболевшие - молодые мужчины в возрасте около 35 лет, которые заразились, вероятно, после половых контактов с другими мужчинами.
Ранее министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги из-за выявления первых случаев заражения оспой обезьян.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.