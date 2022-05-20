https://sputnik-georgia.ru/20220520/soveschanie-ekspertov-dlya-obsuzhdeniya-vspyshki-ospy-obezyan-srochno-sozyvaet-voz-266782942.html

Совещание экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян срочно созывает ВОЗ

Совещание экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян срочно созывает ВОЗ

Главными темами встречи станут пути передачи заболевания, его распространенность среди геев и бисексуалов 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T16:07+0400

2022-05-20T16:07+0400

2022-05-20T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян проведет Всемирная организация здравоохранения, пишет газета Telegraph.Отмечается, что главными темами встречи станут пути передачи заболевания, его распространенность среди геев и бисексуалов, а также ситуация с вакцинами.Оспа обезьян выявлена уже в нескольких странах, в том числе Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.В частности, число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Испании возросло до 30.Как отмечается, все подтвержденные случаи относятся к автономному сообществу Мадрид. Почти все заболевшие - молодые мужчины в возрасте около 35 лет, которые заразились, вероятно, после половых контактов с другими мужчинами.Ранее министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги из-за выявления первых случаев заражения оспой обезьян.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

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