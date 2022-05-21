https://sputnik-georgia.ru/20220521/podachu-elektroenergii-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-21-maya-266783367.html

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси 21 мая

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси 21 мая

После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится, обещают в компании 21.05.2022, Sputnik Грузия

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теласи

компания "теласи"

грузия

новости

общество

тбилиси

электроэнергия

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 21 мая, сообщают в компании "Теласи".В частности, электроснабжение не будет подаваться жителям Мтацминдского района с 11:00 до 15:00 часов, на улицах Барнова и Зандукели.В районе Исани с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей Московского проспекта (частично) и улицы Георгия Мдивани.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, тбилиси, электроэнергия