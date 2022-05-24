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Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю

Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю

Антилидер ковид-заражения по-прежнему Тбилиси, за ним следуют регионы Имерети и Самегрело - Земо Сванети 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T11:35+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузинские медики из 586 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 307 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 113 058 тестов на коронавирус, 103 058 – на антиген, 10 568 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 657 154 случая инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 605 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 639 674 пациента.За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались пять пациентов. С начала пандемии – 16 827. На данный момент в стране 627 активных случаев.Показатель положительности тестирования за семь дней – 0,52%. В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости