https://sputnik-georgia.ru/20220524/minkult-gruzii-obyavil-pobediteley-konkursa-dlya-podderzhki-pisateley-266853094.html
Минкульт Грузии объявил победителей конкурса для поддержки писателей
Минкульт Грузии объявил победителей конкурса для поддержки писателей
Общий бюджет конкурса составил 60 тысяч лари, а всего в министерство подали заявки до 50-ти претендентов 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T13:00+0400
2022-05-24T13:00+0400
2022-05-24T13:07+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Министерство культуры Грузии объявило победителей проекта "Новая грузинская книга – поддержка писателей".Cогласно условиям конкурса, в книге должны быть изображены и представлены знакомые, незнакомые и забытые истории выдающиеся и уважаемые людей, а также их личные или деловые отношения.Ведомство опубликовало полный список победителей конкурса, среди них оказались:1. "Книга солидарности", исполнитель "Сезани" – в рамках проекта будет издана книга известного грузинского дипломата, ученого, переводчика и поэта Рауля Чилачава "Письма Еве";2. "Шахматные легенды и ловушки", исполнитель "Деревня Будущего" – в рамках проекта будет издана книга писателя Гурама Мегрелишвили, включающая художественную интерпретацию грузинских и мировых шахматных легенд и сборник самых распространенных шахматных ловушек (консультант – шахматист Темур Доделия);3. Сборник стихов Нино Удзилаури "Я, ты, он", исполнитель – "Мерани";4. "Туман перед тобой", автор – Дени Адамелия, исполнитель – "Цигни+Эри". В рамках проекта будет опубликован роман молодого автора Дени Адамелия "Туман перед тобой";5. "Жемчужины белого света", автор – Екатерина Павленишвили, исполнитель – "Грузинское академическое издательство";6. Издание любимых избранных рассказов Лейлы Месхи, исполнитель – издательство "Меридиан";7. Издание романа Резо Начкебия "Робизо", исполнитель – издательство "Некери";8. Издание сборника, посвященного 75-летию Наиры Гелашвили, исполнитель – Центр культурных связей - Кавказский Дом;9. "Новые старые новости", исполнитель – издательство и Литературное агентство Нодара Думбадзе;10. "Темур Абулашвили - 75", исполнитель – "Фаворит Стайл";11. Новый поэтический сборник "Что мне скажет семидесятый?", исполнитель – Зейнаб Сария;12. "Сборник пьес "Наши новости", исполнитель – Пикрия Кушиташвили;13. Вано Чхиквадзе "Туннель", исполнитель – Иване Чхиквадзе;14. "Грузинский авангард", исполнитель – Леван Гелашвили. В рамках проекта будет издана книга доктора филологических наук Левана Гелашвили, посвященная 100-летию возникновения грузинского авангарда (футуристы и дадаизм);15. Поэтический сборник Кети Симонишвили, исполнитель – Кети Симонишвили. В рамках проекта будет опубликован дебютный поэтический сборник молодой поэтессы Кети Симонишвили.Общий бюджет, выделенный на конкурс, составил 60 тысяч лари (20,5 тысячи долларов). Всего в министерство подали заявки 42 претендента.Следует отметить, что в 2021 году в рамках конкурса было профинансировано 23 проекта (издано 23 книги), однако в прошлом году в конкурсе могли участвовать только издательства. В этом году, помимо издателей, возможность участвовать получили и физические лица.
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, новости, культура, грузинская литература
Минкульт Грузии объявил победителей конкурса для поддержки писателей
13:00 24.05.2022 (обновлено: 13:07 24.05.2022)
Общий бюджет конкурса составил 60 тысяч лари, а всего в министерство подали заявки до 50-ти претендентов
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Министерство культуры Грузии объявило победителей проекта "Новая грузинская книга – поддержка писателей".
Проект предусматривает издание книги, иллюстрированной фотографиями, хранящимися в архивах, различных музеях, а также героями которых будут грузинские и иностранные общественные деятели, связанные с Грузией. Период – со второй половины XIX века до середины XX века.
Cогласно условиям конкурса, в книге должны быть изображены и представлены знакомые, незнакомые и забытые истории выдающиеся и уважаемые людей, а также их личные или деловые отношения.
Ведомство опубликовало полный список победителей конкурса, среди них оказались:
1. "Книга солидарности", исполнитель "Сезани" – в рамках проекта будет издана книга известного грузинского дипломата, ученого, переводчика и поэта Рауля Чилачава "Письма Еве";
2. "Шахматные легенды и ловушки", исполнитель "Деревня Будущего" – в рамках проекта будет издана книга писателя Гурама Мегрелишвили, включающая художественную интерпретацию грузинских и мировых шахматных легенд и сборник самых распространенных шахматных ловушек (консультант – шахматист Темур Доделия);
3. Сборник стихов Нино Удзилаури "Я, ты, он", исполнитель – "Мерани";
4. "Туман перед тобой", автор – Дени Адамелия, исполнитель – "Цигни+Эри". В рамках проекта будет опубликован роман молодого автора Дени Адамелия "Туман перед тобой";
5. "Жемчужины белого света", автор – Екатерина Павленишвили, исполнитель – "Грузинское академическое издательство";
6. Издание любимых избранных рассказов Лейлы Месхи, исполнитель – издательство "Меридиан";
7. Издание романа Резо Начкебия "Робизо", исполнитель – издательство "Некери";
8. Издание сборника, посвященного 75-летию Наиры Гелашвили, исполнитель – Центр культурных связей - Кавказский Дом;
9. "Новые старые новости", исполнитель – издательство и Литературное агентство Нодара Думбадзе;
10. "Темур Абулашвили - 75", исполнитель – "Фаворит Стайл";
11. Новый поэтический сборник "Что мне скажет семидесятый?", исполнитель – Зейнаб Сария;
12. "Сборник пьес "Наши новости", исполнитель – Пикрия Кушиташвили;
13. Вано Чхиквадзе "Туннель", исполнитель – Иване Чхиквадзе;
14. "Грузинский авангард", исполнитель – Леван Гелашвили. В рамках проекта будет издана книга доктора филологических наук Левана Гелашвили, посвященная 100-летию возникновения грузинского авангарда (футуристы и дадаизм);
15. Поэтический сборник Кети Симонишвили, исполнитель – Кети Симонишвили. В рамках проекта будет опубликован дебютный поэтический сборник молодой поэтессы Кети Симонишвили.
Общий бюджет, выделенный на конкурс, составил 60 тысяч лари (20,5 тысячи долларов). Всего в министерство подали заявки 42 претендента.
Следует отметить, что в 2021 году в рамках конкурса было профинансировано 23 проекта (издано 23 книги), однако в прошлом году в конкурсе могли участвовать только издательства. В этом году, помимо издателей, возможность участвовать получили и физические лица.