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Несчастный случай или попытка суицида? На стройке в Абастумани упал рабочий
Несчастный случай или попытка суицида? На стройке в Абастумани упал рабочий
МВД выясняет, связан ли случай с попыткой суицида или же с нарушением мер безопасности 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T14:11+0400
2022-05-24T14:11+0400
2022-05-24T14:30+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. На стройке гостиницы в курортном поселке Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) 38-летний рабочий упал с высоты – сейчас мужчина находится в больнице в критическом состоянии, сообщает телекомпания "ТВ-Пирвели".О версии попытки самоубийства говорят другие рабочие, трудоустроенные на данном строительном объекте, который, к слову, принадлежит миллиардеру, основателю правящей партии Бидзине Иванишвили.Как отмечают рабочие, у пострадавшего мужчины были какие-то проблемы в семье, а на месте, откуда он выпал, обнаружили мобильный телефон, крест и другие вещи.По информации врачей, у рабочего поврежден позвоночник. Сначала его доставили в клинику Ахалцихе, однако позднее бригада катастрофы перевезла его в Тбилиси. По предварительной информации, мужчина выпал с 25-метровой высоты.
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, ахалцихе, бидзина иванишвили, строительство
Несчастный случай или попытка суицида? На стройке в Абастумани упал рабочий
14:11 24.05.2022 (обновлено: 14:30 24.05.2022)
МВД выясняет, связан ли случай с попыткой суицида или же с нарушением мер безопасности
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. На стройке гостиницы в курортном поселке Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) 38-летний рабочий упал с высоты – сейчас мужчина находится в больнице в критическом состоянии, сообщает телекомпания "ТВ-Пирвели".
Министерство внутренних дел начало следствие по статье УК Грузии "Доведение до самоубийства". В связи с произошедшим, МВД уже начало допросы. Пока не известно, связан ли случай с попыткой суицида или же с нарушением мер безопасности.
О версии попытки самоубийства говорят другие рабочие, трудоустроенные на данном строительном объекте, который, к слову, принадлежит миллиардеру, основателю правящей партии Бидзине Иванишвили.
Как отмечают рабочие, у пострадавшего мужчины были какие-то проблемы в семье, а на месте, откуда он выпал, обнаружили мобильный телефон, крест и другие вещи.
По информации врачей, у рабочего поврежден позвоночник. Сначала его доставили в клинику Ахалцихе, однако позднее бригада катастрофы перевезла его в Тбилиси. По предварительной информации
, мужчина выпал с 25-метровой высоты.