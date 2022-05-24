https://sputnik-georgia.ru/20220524/neschastnyy-sluchay-ili-popytka-suitsidana-stroyke-v-abastumani-upal-rabochiy-266856175.html

Несчастный случай или попытка суицида? На стройке в Абастумани упал рабочий

Несчастный случай или попытка суицида? На стройке в Абастумани упал рабочий

МВД выясняет, связан ли случай с попыткой суицида или же с нарушением мер безопасности 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T14:11+0400

2022-05-24T14:11+0400

2022-05-24T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. На стройке гостиницы в курортном поселке Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) 38-летний рабочий упал с высоты – сейчас мужчина находится в больнице в критическом состоянии, сообщает телекомпания "ТВ-Пирвели".О версии попытки самоубийства говорят другие рабочие, трудоустроенные на данном строительном объекте, который, к слову, принадлежит миллиардеру, основателю правящей партии Бидзине Иванишвили.Как отмечают рабочие, у пострадавшего мужчины были какие-то проблемы в семье, а на месте, откуда он выпал, обнаружили мобильный телефон, крест и другие вещи.По информации врачей, у рабочего поврежден позвоночник. Сначала его доставили в клинику Ахалцихе, однако позднее бригада катастрофы перевезла его в Тбилиси. По предварительной информации, мужчина выпал с 25-метровой высоты.

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