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Протестующие в Ереване заблокировали вход в здание МИД
Протестующие в Ереване заблокировали вход в здание МИД
Внешнеполитическое ведомство Армении не служит интересам страны, считают демонстранты 24.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-24T10:16+0400
2022-05-24T10:16+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Протестующие в Ереване окружили здание министерства иностранных дел, чтобы заблокировать входы и выходы в него, сообщает Sputnik Армения.Утром протестующие, прорвав оцепление полиции перед МИД, на некоторое время заблокировали входы в правительственные здания рядом с министерством иностранных дел, в данный момент они окружают здание МИД.Один из лидеров протеста, вице-спикер парламента Ишхам Сагателян, сообщил, что полиция концентрирует силы и поэтому протестующие тоже должны собраться вместе.На месте мобилизованы силы безопасности.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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новости, в мире, политика, никол пашинян, армения
Протестующие в Ереване заблокировали вход в здание МИД
10:16 24.05.2022 (обновлено: 10:25 24.05.2022)
Внешнеполитическое ведомство Армении не служит интересам страны, считают демонстранты
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik.
Протестующие в Ереване окружили здание министерства иностранных дел, чтобы заблокировать входы и выходы в него, сообщает Sputnik Армения
.
Утром протестующие, прорвав оцепление полиции перед МИД, на некоторое время заблокировали входы в правительственные здания рядом с министерством иностранных дел, в данный момент они окружают здание МИД.
Один из лидеров протеста, вице-спикер парламента Ишхам Сагателян, сообщил, что полиция концентрирует силы и поэтому протестующие тоже должны собраться вместе.
"Министр иностранных дел больше не обслуживает интересы Армении, нужно блокировать все входы и выходы", - сказал Сагателян.
На месте мобилизованы силы безопасности.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.