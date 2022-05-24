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Протестующие в Ереване заблокировали вход в здание МИД

Протестующие в Ереване заблокировали вход в здание МИД

Внешнеполитическое ведомство Армении не служит интересам страны, считают демонстранты 24.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Протестующие в Ереване окружили здание министерства иностранных дел, чтобы заблокировать входы и выходы в него, сообщает Sputnik Армения.Утром протестующие, прорвав оцепление полиции перед МИД, на некоторое время заблокировали входы в правительственные здания рядом с министерством иностранных дел, в данный момент они окружают здание МИД.Один из лидеров протеста, вице-спикер парламента Ишхам Сагателян, сообщил, что полиция концентрирует силы и поэтому протестующие тоже должны собраться вместе.На месте мобилизованы силы безопасности.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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