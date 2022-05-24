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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T07:01+0400

2022-05-24T07:01+0400

2022-05-24T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,03% и составила 86,38 доллара с доходностью 6,77%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 1,35%, торги закрылись с доходностью 5,82% по цене 100,23 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 95,92 пункта с доходностью 8,62%, за неделю цена понизилась на 0,25%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,23% до 85,13 пункта, доходность составила 7,06%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 8,84% и составила 14,04 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 224 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 12,86-14,18 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 5,45% и составила 6,0 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 466 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,63-6,03 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 1,2% до 13,2 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 146 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 12,5-13,9 фунта за акцию.

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации