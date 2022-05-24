https://sputnik-georgia.ru/20220524/zhitelyam-rossii-obyasnili-svyaz-kursa-dollara-i-tsen-v-magazinakh-266860495.html

Жителям России объяснили связь курса доллара и цен в магазинах

Жителям России объяснили связь курса доллара и цен в магазинах

По прогнозам экономиста, годовой уровень инфляции будет ниже 20% 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T16:11+0400

2022-05-24T16:11+0400

2022-05-24T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Курс рубля растет к доллару на фоне санкционного воздействия на Россию и это помогает смягчить темпы инфляции, считает российский эксперт Евгений Смирнов.Однако связь между курсом доллара и ценами в магазинах, ранее прямая и очевидная, сокращается, отметил профессор, передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Прайм"Смирнов напомнил, что в апреле этого года инфляция в годовом исчислении достигла максимальных за последние 20 лет отметок. Однако рост потребительских цен при этом замедлился. По его словам, Банк России не может одним махом отменить ограничительные меры - это будет новым шоком для финансовой системы и усилит экономический спад. Поэтому быстрым этот процесс не станет. Многое зависит и от логистики – пока товары и комплектующие в основном распродаются из складских запасов. Новые поставки не отлажены, но, как только это произойдет, рост цен возобновится, прогнозирует Смирнов.После начала Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Евросоюз усилили санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для Запада, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты первой необходимости.

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россия, экономика, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина