https://sputnik-georgia.ru/20220525/brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy---video-266884265.html
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T15:04+0400
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.
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LIVE_СПУТНИК: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
LIVE_СПУТНИК: Еженедельный брифинг Марии Захаровой
2022-05-25T15:04+0400
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россия, мультимедиа, видео, политика, мария захарова, видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов.