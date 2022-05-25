https://sputnik-georgia.ru/20220525/elektrosnabzhenie-budet-vremenno-ogranicheno-chasti-tbilisi-266876099.html

Электроснабжение будет временно ограничено части Тбилиси

Электроснабжение будет временно ограничено части Тбилиси

"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T10:18+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 25 мая, сообщают в компании "Теласи".В частности, в районе Ваке с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей поселка Цкнети (частично). С 10:00 до 17:00 часов света не будет у населения поселка Цкнети (частично), Цкнетского шоссе, шоссе Чабуа Амиреджиби, пр. Ильи Чавчавадзе, ул. Тамарашвили, Цкнетской, Саканделидзе, Церетели, Авлишвили, Рамишвили, Мухадзе, Тициана Табидзе, Кавсадзе, Дариальской, Мосашвили, Аракишвили, Палиашвишли и Ираклия Абашидзе. С 11:00 до 16:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Кекелидзе, Петриашвили, Гали, Гогебашвили, Натии Башалеишвили, Терека, Алеко Шенгелия, Меликишвили, Шанидзе, Ларси, Умикашвили, Резо Чхеидзе, Барнова, Рчеулишвили, Такаишвили и Напареули.Сбои в подаче электроэнергии ждут население Исанского района. Там с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей поселка Метростроя (частично), поселка Навтлуги, пр. Царицы Святой Кетеван, ул. Мтисдзири, Ушакова, Владимира Лобжанидзе, Ричарда Холбрука, Саекимос, Навтлугской, Махата, Мтаварангелозис, Севанской, Марине Тбилели, Аладашвили, Дманисской, Марткопской, Насакирали, Юстине Абуладзе, Ереванской, Константина Эристави и Хивини.В Сабурталинском районе с 10:00 до 18:00 часов ограничение электроснабжения коснутся жителей села Дигоми (частично), аллеи Агмашенебели (частично), пр. Важа Пшавела, пр. Казбеги и ул. Антоновской. С 14:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей поселка Диди Дигоми (частично) и ул. Петре Ибери.В районе Надзаладеви с 10:00 до 17:00 часов света не будет у жителей села Глдани, XI микрорайона поселка ТЭВЗ, I, II, III, IV, V кварталов III микрорайона поселка ТЭВЗ, III микрорайона поселка Згвисубани, поселка Тбилисского моря, пр. Гурамишвили (частично), ул. Ромелашвили, Нишнианидзе, Авшни, Эки Бежанишвили, Натадзе и Цотне Дадиани.В Глданском районе с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей I, II микрорайонов Глданского массива (частично), поселка Глданского оврага, аллеи Братства грузин и евреев, пр. Давида Сараджишвили, ул. Керченской, Поре Мосулишвили, Ангии Бочоришвили, Марата Нозадзе, Ливанской, Давида Сараджишвили, Ульянова, Элифтера Андроникашвили, Баралети, Михако Церетели и Лиахвской.В Мтацминдском районе с 10:00 до 18:00 часов сбои с электроэнергией коснутся жителей Коджорского шоссе (частично), подъема Маро Макашвили, Комсомольской аллеи, Сололакского оврага, ул. Асатиани и Ботанической.Компания приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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грузия, новости, общество, электроэнергия, тбилиси, компания "теласи", теласи