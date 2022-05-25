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Новая пандемия? Иммунолог о том, откуда взялась оспа обезьян - видео
Новая пандемия? Иммунолог о том, откуда взялась оспа обезьян - видео
В мае в США и ряде европейских стран были зарегистрированы десятки случаев заражения людей оспой обезьян. Что думают по этому поводу эксперты? Смотрите видео. 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T13:06+0400
2022-05-25T13:06+0400
2022-05-25T13:06+0400
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Опасная болезнь уже вызвала озабоченность ВОЗ и других организаций. Стоит ли теперь бояться новой пандемии? Насколько опасна для человека оспа обезьян и как она передается? Существует ли вакцина?Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Новая пандемия? Иммунолог о том, откуда взялась оспа обезьян - видео
В мае в США и ряде европейских стран были зарегистрированы десятки случаев заражения людей оспой обезьян. Что думают по этому поводу эксперты? Смотрите видео.
Опасная болезнь уже вызвала озабоченность ВОЗ и других организаций. Стоит ли теперь бояться новой пандемии? Насколько опасна для человека оспа обезьян и как она передается? Существует ли вакцина?Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.