https://sputnik-georgia.ru/20220525/novaya-pandemiya-immunolog-o-tom-otkuda-vzyalas-ospa-obezyan---video-266881101.html

Новая пандемия? Иммунолог о том, откуда взялась оспа обезьян - видео

Новая пандемия? Иммунолог о том, откуда взялась оспа обезьян - видео

В мае в США и ряде европейских стран были зарегистрированы десятки случаев заражения людей оспой обезьян. Что думают по этому поводу эксперты? Смотрите видео. 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T13:06+0400

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Опасная болезнь уже вызвала озабоченность ВОЗ и других организаций. Стоит ли теперь бояться новой пандемии? Насколько опасна для человека оспа обезьян и как она передается? Существует ли вакцина?Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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