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В РФ упростили получение гражданства для Херсонской и Запорожской областей
В РФ упростили получение гражданства для Херсонской и Запорожской областей
Соответствующий указал подписал российский лидер Владимир Путин 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T15:21+0400
2022-05-25T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Российский президент Владимир Путин подписал указ, который упрощает процедуру получения гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, пишет РИА Новости.Указ находится в свободном доступе - документ опубликован на портале правовой информации.Так, поправки вносятся в указ от 20 апреля 2019 года №183 "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. Согласно заявлениям Минобороны Российской Федерации, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ведомстве отмечают, что российские войска и силы ДНР уже взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.
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россия, новости, в мире, владимир путин, украина, донбасс, обострение ситуации вокруг украины 2022

В РФ упростили получение гражданства для Херсонской и Запорожской областей

15:21 25.05.2022
© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - Sputnik Грузия, 1920, 25.05.2022
© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev
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Соответствующий указал подписал российский лидер Владимир Путин
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Российский президент Владимир Путин подписал указ, который упрощает процедуру получения гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, пишет РИА Новости.
Указ находится в свободном доступе - документ опубликован на портале правовой информации.
Так, поправки вносятся в указ от 20 апреля 2019 года №183 "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".
"В пункте 1 слова "на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики" заменить словами "на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины", — говорится в документе.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Согласно заявлениям Минобороны Российской Федерации, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ведомстве отмечают, что российские войска и силы ДНР уже взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.
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