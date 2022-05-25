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В РФ упростили получение гражданства для Херсонской и Запорожской областей

В РФ упростили получение гражданства для Херсонской и Запорожской областей

Соответствующий указал подписал российский лидер Владимир Путин 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T15:21+0400

2022-05-25T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Российский президент Владимир Путин подписал указ, который упрощает процедуру получения гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, пишет РИА Новости.Указ находится в свободном доступе - документ опубликован на портале правовой информации.Так, поправки вносятся в указ от 20 апреля 2019 года №183 "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. Согласно заявлениям Минобороны Российской Федерации, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ведомстве отмечают, что российские войска и силы ДНР уже взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.

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россия, новости, в мире, владимир путин, украина, донбасс, обострение ситуации вокруг украины 2022