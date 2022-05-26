https://sputnik-georgia.ru/20220526/chast-tbilisi-ostanetsya-bez-vody-na-36-chasov-266891441.html
Часть Тбилиси останется без воды на 36 часов
Часть Тбилиси останется без воды на 36 часов
В течение трех дней в грузинской столице будут проблемы с водоснабжением 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T10:21+0400
2022-05-26T10:21+0400
2022-05-26T10:21+0400
грузия
новости
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power с 26 по 28 мая отключит воду в нескольких районах Тбилиси в связи с проведением ремонтных работ.Так, подача воды будет ограничена с 22:00 26 мая до 10:00 28 мая по следующим адресам:Диди ДигомиУлице Парнаваз МепеРайон Ваке-СабурталоI-IV микрорайоны Нуцубидзе, улица Нуцубидзе, часть проспекта Казбеги и Важа-Пшавела, I-VII кварталы Важа-Пшавела, улицы Геловани, Гамрекели, братьев Залдастанишвили, Делиси, Чиковани. Деревня ДигомиУлицы Чохели, Шарашадзе, Андроникашвили, Георгия Брцкинвале, Дидгори, Атонели, Мухатгверди и прилегающих улицах.Район ГлданиНатахтари, население Церовани, Цицамури.ЗАГЭСУлицы Цинамдзгвришвили, Цицинадзе, Тависуплебис, Кецховелис, Цкитишвили, Авчалис и прилегающие улицы.Также подача воды будет ограничена в городе Мцхета и пригородах – Цкнети, Цавкиси, Шиндиси, Кикети, Коджори, Табахмела, Бетания, Ахалбеда и Квесети.Во время ремонтных работ компания обеспечит население водой до полного восстановления водоснабжения. Машины с цистернами объедут все улицы, жителей которых коснется отключение.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси
Часть Тбилиси останется без воды на 36 часов
В течение трех дней в грузинской столице будут проблемы с водоснабжением
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power с 26 по 28 мая отключит воду в нескольких районах Тбилиси в связи с проведением ремонтных работ.
Так, подача воды будет ограничена с 22:00 26 мая до 10:00 28 мая по следующим адресам:
I-IV микрорайоны Нуцубидзе, улица Нуцубидзе, часть проспекта Казбеги и Важа-Пшавела, I-VII кварталы Важа-Пшавела, улицы Геловани, Гамрекели, братьев Залдастанишвили, Делиси, Чиковани.
Улицы Чохели, Шарашадзе, Андроникашвили, Георгия Брцкинвале, Дидгори, Атонели, Мухатгверди и прилегающих улицах.
Натахтари, население Церовани, Цицамури.
Улицы Цинамдзгвришвили, Цицинадзе, Тависуплебис, Кецховелис, Цкитишвили, Авчалис и прилегающие улицы.
Также подача воды будет ограничена в городе Мцхета и пригородах – Цкнети, Цавкиси, Шиндиси, Кикети, Коджори, Табахмела, Бетания, Ахалбеда и Квесети.
Во время ремонтных работ компания обеспечит население водой до полного восстановления водоснабжения. Машины с цистернами объедут все улицы, жителей которых коснется отключение.