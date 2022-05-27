https://sputnik-georgia.ru/20220527/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii-vyrosli-v-aprele-na-28-266923716.html

Активы банковского сектора Грузии выросли в апреле на 2,8%

Активы банковского сектора Грузии выросли в апреле на 2,8%

На конец апреля в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T09:01+0400

2022-05-27T09:01+0400

2022-05-27T09:01+0400

грузия

новости

экономика

статистика

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24816/46/248164699_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_fb0992d86f415a53a165f37b82fc3c21.jpg

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. В апреле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) увеличились на 99 миллионов лари или 1,6%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец апреля 2022 года объем активов банковского сектора составил 62,78 миллиарда лари (22 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал составил 8,23 миллиарда лари.На конец апреля в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем срочных депозитов в банках снизилсяСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 мая 2022 года составил 37,23 миллиарда лари, что на 127,2 миллиона лари или на 0,34% больше, чем на начало апреля.Согласно отчету, в апреле по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады снизились на 132,1 миллиона лари или 0,34%, а вклады до востребования увеличились на 259,3 миллиона лари или 1,19%.Глава Нацбанка: инфляция в Грузии останется высокой >>По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 мая текущего года составил 40,52%, что 0,08 процентных пункта меньше по сравнению с ситуацией на 1 апреля.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в апреле составила 6,52%, в том числе 10,76% – по депозитам в национальной валюте и 0,93% – по депозитам в иностранной валюте.Кредитов больше выдали в национальной валютеПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в апреле 2022 года уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 165,12 миллиона лари или на 0,38% и на 1 мая текущего года составил 43,15 миллиарда лари.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте увеличился на 226,58 миллиона лари или 1,06%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 391,7 миллиона лари или 1,79%.Глава Нацбанка: финансовая система Грузии хорошо справляется с вызовами >>По данным Нацбанка, на конец апреля 2022 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 6,57 миллиарда лари, что на 0,2% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 13,55 миллиарда лари, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем месяце.За апрель 2022 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов увеличился на 0,1% или 22,12 миллиона лари, и на 1 мая текущего года составил 22,19 миллиарда лари.По состоянию на 1 мая текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 50,07 процента, что на 0,71 процентных пункта выше, чем на 1 апреля 2022 года.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии