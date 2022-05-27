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Бум на жилье в Тбилиси продолжается: результаты нового исследования

Бум на жилье в Тбилиси продолжается: результаты нового исследования

Средняя стоимость аренды квадратного метра в Тбилиси составила 8,7 доллара, что по сравнению с мартом больше на 21,5% 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T07:01+0400

2022-05-27T07:01+0400

2022-05-27T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Цена на недвижимость в Тбилиси в апреле увеличилась на 10,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а стоимость аренды – на 83,7%, говорится в исследовании рынка недвижимости Тбилиси компанией TBC Capital.Причиной роста цен TBC Capital называет миграцию в Грузию иностранных граждан.По данным компании, средняя цена за квадратный метр жилья в Тбилиси составляет 899 долларов. При этом больше всего цены на недвижимость выросли в районах Сабуртало, Диди Дигоми и Ваке.Что касается аренды жилья, то по подсчетам аналитиков из TBC Capital, средняя цена за аренду квадратного метра в Тбилиси составила 8,7 доллара. При этом по сравнению с мартом 2022 года цены на аренду выросли на 21,5%.Самыми высокими ценами на аренду в апреле отличались районы Ваке, Мтацминда и Чугурети, а вот всплеск роста цен за аренду в том же месяце по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован в районах Исани, Диди Дигоми и Надзаладеви.

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грузия, новости, экономика, тбилиси, цены на недвижимость в тбилиси