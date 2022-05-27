https://sputnik-georgia.ru/20220527/dvizhenie-na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-budet-ogranicheno-v-nochnoe-vremya-266936713.html

Движение на центральной автомагистрали Грузии будет ограничено в ночное время

Движение на центральной автомагистрали Грузии будет ограничено в ночное время

Ограничение движения транспорта связано с профилактическими работами 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T16:13+0400

2022-05-27T16:13+0400

2022-05-27T16:13+0400

грузия

новости

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Движение на автомобильной дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе временно будет ограничено 28 мая.Как сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии, ограничение связано с проведением строительных и монтажных работ на 156 км участка автомобильной дороги Хеви-Убиса.В целях безопасности на данном участке с 02:00 до 06:00 движение будет ограничено с 10-15-минутными интервалами.В остальное время суток движение автотранспорта будет свободным.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, департамент автомобильных дорог