https://sputnik-georgia.ru/20220527/dvizhenie-na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-budet-ogranicheno-v-nochnoe-vremya-266936713.html
Движение на центральной автомагистрали Грузии будет ограничено в ночное время
Движение на центральной автомагистрали Грузии будет ограничено в ночное время
Ограничение движения транспорта связано с профилактическими работами 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T16:13+0400
2022-05-27T16:13+0400
2022-05-27T16:13+0400
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24850/31/248503146_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_eaae8b28feba975b2a7558604242d8cf.jpg
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Движение на автомобильной дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе временно будет ограничено 28 мая.Как сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии, ограничение связано с проведением строительных и монтажных работ на 156 км участка автомобильной дороги Хеви-Убиса.В целях безопасности на данном участке с 02:00 до 06:00 движение будет ограничено с 10-15-минутными интервалами.В остальное время суток движение автотранспорта будет свободным.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24850/31/248503146_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_38d5803f317479b9915085fe4a1f98e7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, департамент автомобильных дорог
Движение на центральной автомагистрали Грузии будет ограничено в ночное время
Ограничение движения транспорта связано с профилактическими работами
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Движение на автомобильной дороге международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе временно будет ограничено 28 мая.
Как сообщает
Департамент автомобильных дорог Грузии, ограничение связано с проведением строительных и монтажных работ на 156 км участка автомобильной дороги Хеви-Убиса.
В целях безопасности на данном участке с 02:00 до 06:00 движение будет ограничено с 10-15-минутными интервалами.
В остальное время суток движение автотранспорта будет свободным.