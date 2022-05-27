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"Категорически с Гоблином": Киссинджер на Давосе, ЕС, Зеленский и Порошенко
"Категорически с Гоблином": Киссинджер на Давосе, ЕС, Зеленский и Порошенко
Прислушается ли американская элита к предупреждению Генри Киссинджера? В новом выпуске "Категорически с Гоблином" с Дмитрием Пучковым в студии "Sputnik на... 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T10:59+0400
2022-05-27T10:59+0400
2022-05-27T11:09+0400
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Как США попали в ловушку на Украине, и обманывает ли Вашингтон собственная разведка? Крах дяди Сэма неминуем? Как Зеленский решил расправиться с Порошенко? И когда Киев прекратит шантажировать Запад?А также в видео о религиозной войне против России, отмене Болонской системы, объединении Молдовы и Румынии, и Макрон, возомнивший себя богом огня Гефестом.
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"Категорически с Гоблином": Киссинджер на Давосе, ЕС, Зеленский и Порошенко
10:59 27.05.2022 (обновлено: 11:09 27.05.2022)
Прислушается ли американская элита к предупреждению Генри Киссинджера? В новом выпуске "Категорически с Гоблином" с Дмитрием Пучковым в студии "Sputnik на русском" обсудили нашумевшую речь бывшего госсекретаря США на экономическом форуме в Давосе
Как США попали в ловушку на Украине, и обманывает ли Вашингтон собственная разведка? Крах дяди Сэма неминуем? Как Зеленский решил расправиться с Порошенко? И когда Киев прекратит шантажировать Запад?
А также в видео о религиозной войне против России, отмене Болонской системы, объединении Молдовы и Румынии, и Макрон, возомнивший себя богом огня Гефестом.