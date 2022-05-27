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Насколько вырастет поток туристов из РФ в Грузию? Ответ члена комитета по туризму
Насколько вырастет поток туристов из РФ в Грузию? Ответ члена комитета по туризму
В РФ считают, что Грузия будет востребованным направлением среди россиян 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Увеличится ли поток туристов из России в связи с тем, что граждане России теперь могут свободно въезжать в Грузию на автомобилях? На этот вопрос ответил член комитета по туризму РФ Алексей Волоцков.В мае 2022 года были отменены антиковидные ограничения на пересечение границы из РФ в Грузию. Согласно документу, ограничительные меры теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию. Кроме того, в целом был открыт выезд через морские и воздушные пункты пропуска.В связи с этим Алексей Волоцков в своем комментарии Sputnik Грузия отметил, что ждет роста туристического потока в Грузию со стороны российских граждан.Член комитета по туризму подчеркнул, что, по его предварительным подсчетам, турпоток из России в Грузию вырастет в полтора раза по сравнению с 2019 годом.Собираетесь ли вы в Грузию этим летом? >>>Напомним, изменения были внесены в распоряжение правительства России от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, но также определяло и список исключений.
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Насколько вырастет поток туристов из РФ в Грузию? Ответ члена комитета по туризму
13:49 27.05.2022 (обновлено: 14:03 27.05.2022)
В РФ считают, что Грузия будет востребованным направлением среди россиян
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Увеличится ли поток туристов из России в связи с тем, что граждане России теперь могут свободно въезжать в Грузию на автомобилях? На этот вопрос ответил член комитета по туризму РФ Алексей Волоцков.
В мае 2022 года были отменены антиковидные ограничения на пересечение границы из РФ в Грузию. Согласно документу, ограничительные меры теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию. Кроме того, в целом был открыт выезд через морские и воздушные пункты пропуска.
В связи с этим Алексей Волоцков в своем комментарии Sputnik Грузия
отметил, что ждет роста туристического потока в Грузию со стороны российских граждан.
"Грузия всегда была очень популярна у российских туристов. Там гостеприимный народ, много интересных, исторических мест, природа и кухня прекрасная, поэтому, я думаю, что это будет востребованное направление", – сказал Волоцков.
Член комитета по туризму подчеркнул, что, по его предварительным подсчетам, турпоток из России в Грузию вырастет в полтора раза по сравнению с 2019 годом.
Напомним, изменения были внесены в распоряжение правительства России от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, но также определяло и список исключений.