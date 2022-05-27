https://sputnik-georgia.ru/20220527/naskolko-vyrastet-potok-turistov-iz-rf-v-gruziyu-otvet-chlena-komiteta-po-turizmu-266933060.html

Насколько вырастет поток туристов из РФ в Грузию? Ответ члена комитета по туризму

Насколько вырастет поток туристов из РФ в Грузию? Ответ члена комитета по туризму

В РФ считают, что Грузия будет востребованным направлением среди россиян 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T13:49+0400

2022-05-27T13:49+0400

2022-05-27T14:03+0400

туризм

грузия

россия

туризм в грузии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24475/52/244755229_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7c64a1e8ce37ebecf494384e7a3c1aea.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Увеличится ли поток туристов из России в связи с тем, что граждане России теперь могут свободно въезжать в Грузию на автомобилях? На этот вопрос ответил член комитета по туризму РФ Алексей Волоцков.В мае 2022 года были отменены антиковидные ограничения на пересечение границы из РФ в Грузию. Согласно документу, ограничительные меры теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию. Кроме того, в целом был открыт выезд через морские и воздушные пункты пропуска.В связи с этим Алексей Волоцков в своем комментарии Sputnik Грузия отметил, что ждет роста туристического потока в Грузию со стороны российских граждан.Член комитета по туризму подчеркнул, что, по его предварительным подсчетам, турпоток из России в Грузию вырастет в полтора раза по сравнению с 2019 годом.Собираетесь ли вы в Грузию этим летом? >>>Напомним, изменения были внесены в распоряжение правительства России от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, но также определяло и список исключений.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

туризм, грузия, россия, туризм в грузии, новости