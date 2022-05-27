https://sputnik-georgia.ru/20220527/zhilin-ssha-nadorvutsya-pytayas-odnovremenno-kontrolirovat-krizisy-na-ukraine-i-v-tayvane-266926329.html
Жилин: США надорвутся, пытаясь одновременно контролировать кризисы на Украине и в Тайване
Жилин: США надорвутся, пытаясь одновременно контролировать кризисы на Украине и в Тайване
США активизировали усилия по укреплению оборонных возможностей Тайваня, пишет американская пресса 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T10:15+0400
2022-05-27T10:15+0400
2022-05-27T10:15+0400
сша
обострение ситуации вокруг украины 2022
китай
тайвань
мультимедиа
видео
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Чего пытаются добиться американцы? Смогут ли Соединенные Штаты одновременно контролировать созданные ими зоны напряженности в Европе и Азии? Дойдет ли мир до ядерной войны? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Жилин.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, обострение ситуации вокруг украины 2022, китай, тайвань, мультимедиа, видео, видео
Жилин: США надорвутся, пытаясь одновременно контролировать кризисы на Украине и в Тайване
США активизировали усилия по укреплению оборонных возможностей Тайваня, пишет американская пресса
Чего пытаются добиться американцы? Смогут ли Соединенные Штаты одновременно контролировать созданные ими зоны напряженности в Европе и Азии? Дойдет ли мир до ядерной войны?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Жилин.