https://sputnik-georgia.ru/20220530/elektrosnabzhenie-budet-vremenno-ogranicheno-chasti-tbilisi-30-maya-266972584.html
Электроснабжение будет временно ограничено части Тбилиси 30 мая
Электроснабжение будет временно ограничено части Тбилиси 30 мая
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T10:33+0400
2022-05-30T10:33+0400
2022-05-30T10:42+0400
теласи
компания "теласи"
грузия
новости
общество
электроэнергия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23863/08/238630862_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_9162b451cbd0e6bb79037a3634a0c3da.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 30 мая, сообщают в компании "Теласи".В частности, в Мтацминдском районе в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Гогебашвили, Гуния, Залдастанишвили, Макашвили, Анастасии Эристави-Хоштария, Барнова, Зандукели, Костава, Човелидзе, Белинского, Лермонтова, Кикодзе, Лорткипанидзе, Иашвили и Мачабели.В Сабурталинском районе с 10:00 до 18:00 часов света не будет у жителей аллеи Агмашенебели (частично), села Дигоми, ул. Тринадцати Ассирийских отцов и Чхиквадзе.В связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 16:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Асмати, Давари, Вепхисткаосни, Четырех тысяч месхов и Абашидзе-Орбелиани.С 11:00 до 14:00 часов ограничения коснутся населения ул. Нуцубидзе (частично) и Шавгулидзе.В районе Надзаладеви в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Гурамишвили (частично), ул. Барамидзе и Сихарулидзе.Что касается Крцанисского района, то там с 10:00 до 18:00 часов сбои электричества ожидают жителей ул. Або Тбилели, Абовяна, Саятнова, Абесадзе и Хандзтели.В Исанском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей Военного городка, ул. Соломона Додашвили, Юнкеров, Холбрука, Иорской, Гулия и Саекимо.В районе Глдани электроэнергия не будет подаваться с 10:00 до 18:00 часов жителям ул. Ипполитова-Иванова, Керченской, Сараджишвили и Илорской.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23863/08/238630862_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fc9bd0f8edcaa24596394084f87a549a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, электроэнергия, тбилиси
Электроснабжение будет временно ограничено части Тбилиси 30 мая
10:33 30.05.2022 (обновлено: 10:42 30.05.2022)
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 30 мая, сообщают в компании "Теласи".
В частности, в Мтацминдском районе в связи с переключениями в сети с 00:00 до 03:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Гогебашвили, Гуния, Залдастанишвили, Макашвили, Анастасии Эристави-Хоштария, Барнова, Зандукели, Костава, Човелидзе, Белинского, Лермонтова, Кикодзе, Лорткипанидзе, Иашвили и Мачабели.
В Сабурталинском районе с 10:00 до 18:00 часов света не будет у жителей аллеи Агмашенебели (частично), села Дигоми, ул. Тринадцати Ассирийских отцов и Чхиквадзе.
В связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 16:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Асмати, Давари, Вепхисткаосни, Четырех тысяч месхов и Абашидзе-Орбелиани.
С 11:00 до 14:00 часов ограничения коснутся населения ул. Нуцубидзе (частично) и Шавгулидзе.
В районе Надзаладеви в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Гурамишвили (частично), ул. Барамидзе и Сихарулидзе.
Что касается Крцанисского района, то там с 10:00 до 18:00 часов сбои электричества ожидают жителей ул. Або Тбилели, Абовяна, Саятнова, Абесадзе и Хандзтели.
В Исанском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей Военного городка, ул. Соломона Додашвили, Юнкеров, Холбрука, Иорской, Гулия и Саекимо.
В районе Глдани электроэнергия не будет подаваться с 10:00 до 18:00 часов жителям ул. Ипполитова-Иванова, Керченской, Сараджишвили и Илорской.
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.