https://sputnik-georgia.ru/20220530/premer-gruzii-otsenil-rabotu-prokuratury-266975312.html
Премьер Грузии оценил работу прокуратуры
Премьер Грузии оценил работу прокуратуры
Прокуратура Грузии стала эффективной, независимой и прозрачной системой, подчеркнул глава правительства 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T11:46+0400
2022-05-30T11:46+0400
2022-05-30T11:46+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил прокуроров и всех сотрудников прокуратуры страны с профессиональным праздником, отметив их роль в построении демократического государства, сообщает пресс-служба правительства.В Грузии 30 мая отмечают профессиональный день работников прокуратуры.Реформирование прокуратуры и ее эффективная работа связаны с приходом к власти правящей партии "Грузинская мечта", отметил премьер."После долгих трансформаций периода независимости, сегодня, в результате проведенных нами реформ, прокуратура Грузии стала эффективной, независимой и прозрачной системой, прочной опорой стабильности и безопасности страны", – отметил Гарибашвили.Глава кабмина пожелал работникам прокуратуры дальнейших успехов.Прокуратура Грузии – госучреждение, входящие систему Министерства юстиции. В его функции входит осуществление уголовного преследования, надзор за исполнением закона при ведении оперативно-розыскной деятельности, координация борьбы против преступности, участие в делах от имени государства.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, грузинская мечта
Премьер Грузии оценил работу прокуратуры
Прокуратура Грузии стала эффективной, независимой и прозрачной системой, подчеркнул глава правительства
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил прокуроров и всех сотрудников прокуратуры страны с профессиональным праздником, отметив их роль в построении демократического государства, сообщает пресс-служба правительства.
В Грузии 30 мая отмечают профессиональный день работников прокуратуры.
"Вы работаете каждый день, чтобы каждый гражданин нашей страны чувствовал себя в безопасности", – говорится в поздравлении премьера.
Реформирование прокуратуры и ее эффективная работа связаны с приходом к власти правящей партии "Грузинская мечта", отметил премьер.
"После долгих трансформаций периода независимости, сегодня, в результате проведенных нами реформ, прокуратура Грузии стала эффективной, независимой и прозрачной системой, прочной опорой стабильности и безопасности страны", – отметил Гарибашвили.
Глава кабмина пожелал работникам прокуратуры дальнейших успехов.
Прокуратура Грузии – госучреждение, входящие систему Министерства юстиции. В его функции входит осуществление уголовного преследования, надзор за исполнением закона при ведении оперативно-розыскной деятельности, координация борьбы против преступности, участие в делах от имени государства.