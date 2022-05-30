https://sputnik-georgia.ru/20220530/premer-gruzii-otsenil-rabotu-prokuratury-266975312.html

Премьер Грузии оценил работу прокуратуры

Премьер Грузии оценил работу прокуратуры

Прокуратура Грузии стала эффективной, независимой и прозрачной системой, подчеркнул глава правительства 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T11:46+0400

2022-05-30T11:46+0400

2022-05-30T11:46+0400

политика

грузия

новости

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0b/252558958_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_fc1d6fb7e80b21349ca032bdd26af462.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил прокуроров и всех сотрудников прокуратуры страны с профессиональным праздником, отметив их роль в построении демократического государства, сообщает пресс-служба правительства.В Грузии 30 мая отмечают профессиональный день работников прокуратуры.Реформирование прокуратуры и ее эффективная работа связаны с приходом к власти правящей партии "Грузинская мечта", отметил премьер."После долгих трансформаций периода независимости, сегодня, в результате проведенных нами реформ, прокуратура Грузии стала эффективной, независимой и прозрачной системой, прочной опорой стабильности и безопасности страны", – отметил Гарибашвили.Глава кабмина пожелал работникам прокуратуры дальнейших успехов.Прокуратура Грузии – госучреждение, входящие систему Министерства юстиции. В его функции входит осуществление уголовного преследования, надзор за исполнением закона при ведении оперативно-розыскной деятельности, координация борьбы против преступности, участие в делах от имени государства.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, новости, грузинская мечта