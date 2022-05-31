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Брифинг: празднование дня рождения Пушкина в Тбилиси
Брифинг: празднование дня рождения Пушкина в Тбилиси
Брифинг руководителя Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион" Михаила Айдинова состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во... 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T12:00+0400
2022-05-31T12:00+0400
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Брифинг посвящен Всемирному дню русского языка и дню рождения Александра Пушкина. Михаил Айдинов расскажет о мероприятиях, запланированных в Тбилиси 6 июня.Михаил Айдинов – председатель Ассоциации русскоязычных журналистов Грузии, руководитель Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион", редактор газеты "Многонациональная Грузия" и литературного альманаха "На холмах Грузии".Брифинг пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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грузия, культура, анонсы
Брифинг: празднование дня рождения Пушкина в Тбилиси
Брифинг руководителя Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион" Михаила Айдинова состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 31 мая, в 12:00
Брифинг посвящен Всемирному дню русского языка и дню рождения Александра Пушкина. Михаил Айдинов расскажет о мероприятиях, запланированных в Тбилиси 6 июня.
Михаил Айдинов – председатель Ассоциации русскоязычных журналистов Грузии, руководитель Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион", редактор газеты "Многонациональная Грузия" и литературного альманаха "На холмах Грузии".
Брифинг пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77. Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.