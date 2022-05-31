https://sputnik-georgia.ru/20220531/brifing-prazdnovanie-dnya-rozhdeniya-pushkina-v-tbilisi-266991250.html

Брифинг: празднование дня рождения Пушкина в Тбилиси

Брифинг: празднование дня рождения Пушкина в Тбилиси

Брифинг руководителя Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион" Михаила Айдинова состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во... 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T12:00+0400

2022-05-31T12:00+0400

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пресс-центр

грузия

культура

анонсы

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Брифинг посвящен Всемирному дню русского языка и дню рождения Александра Пушкина. Михаил Айдинов расскажет о мероприятиях, запланированных в Тбилиси 6 июня.Михаил Айдинов – председатель Ассоциации русскоязычных журналистов Грузии, руководитель Пушкинского общества русскоязычных литераторов Грузии "Арион", редактор газеты "Многонациональная Грузия" и литературного альманаха "На холмах Грузии".Брифинг пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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