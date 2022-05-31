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Города-побратимы Тбилиси
Города-побратимы Тбилиси
У Тбилиси появился 22-й по счету город-побратим – мэр Тбилиси Каха Каладзе и мэр Бухареста Никушор Дан подписали соответствующий меморандум 31.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-31T15:05+0400
2022-05-31T15:05+0400
2022-05-31T15:37+0400
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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, с какими еще городами Тбилиси официально связывают дружеские отношения. Дружба некоторых городов мира с Тбилиси насчитывает уже несколько десятков лет. Первый город, с которым Тбилиси начал дружить – немецкий Саарбрюккен. Это было первое соглашение, оформленное между советским городом и городом западной Германии.Сеть городов-побратимов достаточно разнообразная, она дает возможность найти наилучшие возможности для сотрудничества. В договоре о городах-побратимах стороны дают соглашаются делиться опытом, обмениваться опытом и в некоторых случаях поддерживать друг друга на международной арене, говорится на сайте Тбилисского сакребуло (горсовета).
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, мультимедиа, инфографика, инфографика
Города-побратимы Тбилиси
15:05 31.05.2022 (обновлено: 15:37 31.05.2022)
У Тбилиси появился 22-й по счету город-побратим – мэр Тбилиси Каха Каладзе и мэр Бухареста Никушор Дан подписали соответствующий меморандум
В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете, с какими еще городами Тбилиси официально связывают дружеские отношения. Дружба некоторых городов мира с Тбилиси насчитывает уже несколько десятков лет. Первый город, с которым Тбилиси начал дружить – немецкий Саарбрюккен. Это было первое соглашение, оформленное между советским городом и городом западной Германии.
Сеть городов-побратимов достаточно разнообразная, она дает возможность найти наилучшие возможности для сотрудничества. В договоре о городах-побратимах стороны дают соглашаются делиться опытом, обмениваться опытом и в некоторых случаях поддерживать друг друга на международной арене, говорится на сайте Тбилисского сакребуло (горсовета).