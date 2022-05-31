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Пандемия коронавируса не закончилась - когда в Грузии ждут роста числа зараженных

Пандемия коронавируса не закончилась - когда в Грузии ждут роста числа зараженных

Появились новые подтипы "омикрона", к которым у переболевших коронавирусом людей неустойчивый иммунитет, заявил иммунолог 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T16:21+0400

2022-05-31T16:21+0400

2022-05-31T17:12+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Несмотря на то, что в некоторых странах мира, в том числе в Грузии, ситуация с коронавирусом является стабильной, осенью случаи заражения могут увеличиться, заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.В январе-феврале Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января было выявлено более 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться.По его словам, появились новые подтипы "омикрона", к которым у переболевших коронавирусом людей неустойчивый иммунитет, и они легко могут повторно заболеть. Как отметил Кулумбегов, с наступлением осени, когда активизируются респираторные заболевания, может вновь произойти вспышка коронавируса.Иммунолог считает, что пока рано говорить о завершении пандемии. Такую возможность не дает эпидситуация в мире, которая в любую минуту может резко ухудшиться. Вердикт в связи с завершением пандемии должна вынести ВОЗ, однако пока нет научных обоснований для этого.Что касается Грузии, то, по мнению Кулумбегова, государство обязательно уделять больше внимания тем, кто входит в группу риска. Это касается их вакцинации четвертой дозой вакцины.В Грузии сохраняется низкий темп вакцинации от коронавируса >>Люди с пересаженным костным мозгом, пересаженным органом, ежедневным потреблением преднизолона (выше 25 млг за сутки), лица с ВИЧ, также граждане старше 50 лет – это та категория лиц, для которых рекомендована четвертая доза вакцины против коронавируса.Четвертая доза вакцины рекомендована гражданам старше 50 лет, тем, кто перенес пересадку костного мозга либо органов, а также тем, кто ежедневно принимает преднизолон (выше 25 млг за сутки), лицам с ВИЧ.Сделать четвертую дозу вакцины от коронавируса эти они могут спустя четыре месяца после последней прививки.Эксперты всегда говорили о низких темпах вакцинации в Грузии, даже в период пика распространения коронавируса, который пришелся на январь-февраль 2022 года. В тот период в среднем за сутки делали около 3-6 тысяч прививок. На прошлой неделе сделали 2 533 прививки против коронавируса.COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за неделю >>Что касается статистики коронавируса, то за последнюю неделю в Грузии выявили всего 575 новых случаев заболевания. Как всегда, лидирует Тбилиси – 304 случая. С начала пандемии в стране зафиксировано 1 657 729 случаев инфицирования, 16 828 скончались.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса