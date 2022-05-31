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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 31.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-31T07:01+0400

2022-05-31T07:01+0400

2022-05-31T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,06% и составила 86,62 доллара с доходностью 6,71%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,02%, торги закрылись с доходностью 5,83% по цене 100,22 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 96,63 пункта с доходностью 8,2%, за неделю цена повысилась на 0,76%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,06% до 85,08 пункта, доходность составила 7,08%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 10,4% и составила 15,5 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 323 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,9-15,5 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 8,33% и составила 6,5 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 222 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,0-6,56 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 13,18% до 14,94 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 131 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,28-15,08 фунта за акцию.

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации