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COVID-тесты не нужны? Новшество для желающих посетить Турцию с 1 июня

COVID-тесты не нужны? Новшество для желающих посетить Турцию с 1 июня

Такое решение было принято после оценки текущей ковид-ситуации в стране 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T14:50+0400

2022-06-01T14:50+0400

2022-06-01T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Турецкие власти с 1 июня отменяют обязательное до сих пор предъявление справок на отсутствие коронавируса при въезде в страну, сообщает местное издание Hurriyet со ссылкой на МВД страны.Как отмечают турецкие власти, такое решение было принято после оценки текущей ковид-ситуации в стране.По последним данным на 1 июня, в Турции 2 526 активных случаев инфицирования коронавирусом, из них 975 были зафиксированы в стране за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в стране было инфицировано более 15 млн человек, скончались почти 99 тысяч пациентов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

турция, грузия, общество, туризм, новости, коронавирус covid-19