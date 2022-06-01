https://sputnik-georgia.ru/20220601/covid-testy-ne-nuzhny-novshestvo-dlya-zhelayuschikh-posetit-turtsiyu-s-1-iyunya-267047204.html
COVID-тесты не нужны? Новшество для желающих посетить Турцию с 1 июня
COVID-тесты не нужны? Новшество для желающих посетить Турцию с 1 июня
Такое решение было принято после оценки текущей ковид-ситуации в стране 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T14:50+0400
2022-06-01T14:50+0400
2022-06-01T14:50+0400
турция
грузия
общество
туризм
новости
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/06/251943531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_37d5e3048de7db4c7b65639e4a304abe.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Турецкие власти с 1 июня отменяют обязательное до сих пор предъявление справок на отсутствие коронавируса при въезде в страну, сообщает местное издание Hurriyet со ссылкой на МВД страны.Как отмечают турецкие власти, такое решение было принято после оценки текущей ковид-ситуации в стране.По последним данным на 1 июня, в Турции 2 526 активных случаев инфицирования коронавирусом, из них 975 были зафиксированы в стране за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в стране было инфицировано более 15 млн человек, скончались почти 99 тысяч пациентов.
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/06/251943531_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d5c026b03103c9c55f6272edc981d1a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
турция, грузия, общество, туризм, новости, коронавирус covid-19
COVID-тесты не нужны? Новшество для желающих посетить Турцию с 1 июня
Такое решение было принято после оценки текущей ковид-ситуации в стране
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik.
Турецкие власти с 1 июня отменяют обязательное до сих пор предъявление справок на отсутствие коронавируса при въезде в страну, сообщает местное издание Hurriyet
со ссылкой на МВД страны.
Гражданам, въезжающим в Турцию, не нужно больше предъявлять на пропускных пунктах отрицательный ответ ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до въезда в страну, и ответ экспресс-теста, сделанного за 48 часов до пересечения границы.
Как отмечают турецкие власти, такое решение было принято после оценки текущей ковид-ситуации в стране.
По последним данным на 1 июня, в Турции 2 526 активных случаев инфицирования коронавирусом, из них 975 были зафиксированы в стране за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в стране было инфицировано более 15 млн человек, скончались почти 99 тысяч пациентов.