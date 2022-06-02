https://sputnik-georgia.ru/20220602/delo-o-pedofilii-v-gruzii-zaderzhannomu-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-267074018.html
Дело о педофилии в Грузии: задержанному грозит бессрочное заключение
Дело о педофилии в Грузии: задержанному грозит бессрочное заключение
Прокуратура будет требовать для обвиняемого заключения на время следствия 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T15:55+0400
2022-06-02T15:55+0400
2022-06-02T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине по делу о попытке изнасилования несовершеннолетнего, говорится в сообщении на сайте ведомства.Полиция задержала мужчину средних лет в регионе Шида Картли 31 мая.Обвинение предъявлено по статье "Попытка изнасилования, совершенная в отношении несовершеннолетнего". Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочным лишением свободы.Прокуратура обратится к суду с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого. Расследование по уголовному делу продолжается.Как ранее сообщалось, подростку уже была проведена соответствующая экспертиза.По информации СМИ, мужчина 50 лет в течение года подвергал 11-летнего подростка сексуальному насилию. Он угрожал убить мальчика, если тот расскажет кому-то о происходящем.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, шида картли, грузия
Дело о педофилии в Грузии: задержанному грозит бессрочное заключение
Прокуратура будет требовать для обвиняемого заключения на время следствия
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине по делу о попытке изнасилования несовершеннолетнего, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Полиция задержала мужчину средних лет в регионе Шида Картли 31 мая.
"Расследование, проведенное министерством внутренних дел, установило, что обвиняемый, пользуясь беспомощностью пострадавшего несовершенного, попытался его изнасиловать", – говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Обвинение предъявлено по статье "Попытка изнасилования, совершенная в отношении несовершеннолетнего". Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочным лишением свободы.
Прокуратура обратится к суду с ходатайством о применении заключения в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого. Расследование по уголовному делу продолжается.
Как ранее сообщалось, подростку уже была проведена соответствующая экспертиза.
По информации СМИ, мужчина 50 лет в течение года подвергал 11-летнего подростка сексуальному насилию. Он угрожал убить мальчика, если тот расскажет кому-то о происходящем.