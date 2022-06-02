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Этот процесс не остановить: Хазин предсказал развал Евросоюза - видео
Этот процесс не остановить: Хазин предсказал развал Евросоюза - видео
Россия сможет получить любые необходимые ей товары, причем даже не сильно переплачивая за них, считает экономист и публицист Михаил Хазин. Смотрите в видео... 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T13:34+0400
2022-06-02T13:34+0400
2022-06-02T13:37+0400
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Хазин ответил в интервью на вопросы о параллельном импорте. Также он рассказал "Sputnik на русском", о том, какие преимущества это откроет для России и какие проблемы для Запада создадут и уже создают введенные с его стороны ограничения против России. Обо всем этом - в интервью Хазина.
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видео, мультимедиа, евросоюз, экспертное мнение, россия, видео
Этот процесс не остановить: Хазин предсказал развал Евросоюза - видео
13:34 02.06.2022 (обновлено: 13:37 02.06.2022)
Россия сможет получить любые необходимые ей товары, причем даже не сильно переплачивая за них, считает экономист и публицист Михаил Хазин. Смотрите в видео, что он заявил в интервью.
Хазин ответил в интервью на вопросы о параллельном импорте. Также он рассказал "Sputnik на русском"
, о том, какие преимущества это откроет для России и какие проблемы для Запада создадут и уже создают введенные с его стороны ограничения против России. Обо всем этом - в интервью Хазина.