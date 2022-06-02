https://sputnik-georgia.ru/20220602/etot-protsess-ne-ostanovit-khazin-predskazal-razval-evrosoyuza---video-267071437.html

Этот процесс не остановить: Хазин предсказал развал Евросоюза - видео

Этот процесс не остановить: Хазин предсказал развал Евросоюза - видео

Россия сможет получить любые необходимые ей товары, причем даже не сильно переплачивая за них, считает экономист и публицист Михаил Хазин. Смотрите в видео... 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T13:34+0400

2022-06-02T13:34+0400

2022-06-02T13:37+0400

видео

мультимедиа

евросоюз

экспертное мнение

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/02/267071053_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ca433630b002f1d314f8989b110b805e.jpg

Хазин ответил в интервью на вопросы о параллельном импорте. Также он рассказал "Sputnik на русском", о том, какие преимущества это откроет для России и какие проблемы для Запада создадут и уже создают введенные с его стороны ограничения против России. Обо всем этом - в интервью Хазина.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, евросоюз, экспертное мнение, россия, видео