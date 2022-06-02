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Курс лари на четверг – 3,0307 GEL/$
Курс лари на четверг – 3,0307 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0058 лари по отношению к доллару 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T09:20+0400
2022-06-02T09:20+0400
2022-06-02T09:20+0400
экономика
грузия
курс лари к доллару на сегодня в грузии
лари
доллар
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 июня в размере 3,0307 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0058 лари по отношению к доллару.Читайте также:
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экономика, грузия, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар, национальный банк грузии
Курс лари на четверг – 3,0307 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0058 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 июня в размере 3,0307 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0058 лари по отношению к доллару.
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