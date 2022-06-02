https://sputnik-georgia.ru/20220602/kurs-lari-dollar-267061634.html

Курс лари на четверг – 3,0307 GEL/$

Курс лари на четверг – 3,0307 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0058 лари по отношению к доллару 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T09:20+0400

2022-06-02T09:20+0400

2022-06-02T09:20+0400

экономика

грузия

курс лари к доллару на сегодня в грузии

лари

доллар

национальный банк грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264811373_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_62a27c93956c24fc17ee8b7dc5f899b6.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 июня в размере 3,0307 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0058 лари по отношению к доллару.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, грузия, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар, национальный банк грузии