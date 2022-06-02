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Встреча с французским актером Гийомом Гальенном пройдет в Тбилиси
Встреча с французским актером Гийомом Гальенном пройдет в Тбилиси
Побеседовать с артистом гостям можно будет после просмотра его автобиографического фильма "Мальчики, Гийом, к столу!" 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T11:18+0400
2022-06-02T11:18+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Встреча с известным французским актером, режиссером и сценаристом Гийомом Гальенном (Guillaume Gallienne) пройдет в тбилисском Доме кино 2 июня, сообщают организаторы мероприятия. Побеседовать с артистом гости вечера смогут после просмотра автобиографического фильма "Мальчики, Гийом, к столу!", в котором Гальенн сыграл самого себя. "Не упустите шанс увидеть фильм, получивший пять призов на церемонии "Цезаря 2014" как лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая премьера, лучший монтаж и лучшая адаптация", – говорится в сообщении организаторов.Начало встречи в 19:30 по адресу: улица Братьев Какабадзе, 2. Посещение мероприятия свободное. Гийом Гальенн дебютировал в кино в 1992 году, появившись в небольшой роли в фильме Шарля Немес "Доска почета". За свою карьеру снялся почти в 50 картинах, известные среди которых "Астерикс и Обеликс в Британии" (2012), комедия "Месье Ибрагим и цветы Корана" (2003) – режиссера Франсуа Дюпейрона, биографическая лента "Мария-Антуанетта" (2005) Софии Копполы. В 2008 году Гийом Гальенн был награжден орденом "За заслуги", а в 2013 стал офицером ордена Искусств и литературы Франции.
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франция, культура, новости, грузия, тбилиси, культурная жизнь грузии
Встреча с французским актером Гийомом Гальенном пройдет в Тбилиси
Побеседовать с артистом гостям можно будет после просмотра его автобиографического фильма "Мальчики, Гийом, к столу!"
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Встреча с известным французским актером, режиссером и сценаристом Гийомом Гальенном (Guillaume Gallienne) пройдет в тбилисском Доме кино 2 июня, сообщают организаторы мероприятия.
Побеседовать с артистом гости вечера смогут после просмотра автобиографического фильма "Мальчики, Гийом, к столу!", в котором Гальенн сыграл самого себя.
В создании этой картины Гийом Гальенн впервые выступил не только как актер, но и как постановщик, продюсер и сценарист. Там же играет его мать, которая происходит из русско-грузинской аристократической семьи.
"Не упустите шанс увидеть фильм, получивший пять призов на церемонии "Цезаря 2014" как лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая премьера, лучший монтаж и лучшая адаптация", – говорится в сообщении организаторов.
Начало встречи в 19:30 по адресу: улица Братьев Какабадзе, 2. Посещение мероприятия свободное.
Гийом Гальенн дебютировал в кино в 1992 году, появившись в небольшой роли в фильме Шарля Немес "Доска почета". За свою карьеру снялся почти в 50 картинах, известные среди которых "Астерикс и Обеликс в Британии" (2012), комедия "Месье Ибрагим и цветы Корана" (2003) – режиссера Франсуа Дюпейрона, биографическая лента "Мария-Антуанетта" (2005) Софии Копполы.
В 2008 году Гийом Гальенн был награжден орденом "За заслуги", а в 2013 стал офицером ордена Искусств и литературы Франции.