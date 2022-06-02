Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220602/vstrecha-s-frantsuzskim-akterom-giyomom-galennom-proydet-v-tbilisi-267060886.html
Встреча с французским актером Гийомом Гальенном пройдет в Тбилиси
Встреча с французским актером Гийомом Гальенном пройдет в Тбилиси
Побеседовать с артистом гостям можно будет после просмотра его автобиографического фильма "Мальчики, Гийом, к столу!" 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T11:18+0400
2022-06-02T11:18+0400
франция
культура
новости
грузия
тбилиси
культурная жизнь грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23890/03/238900388_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4d2743190fc302c1cd7318b7f6f9a83c.jpg
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Встреча с известным французским актером, режиссером и сценаристом Гийомом Гальенном (Guillaume Gallienne) пройдет в тбилисском Доме кино 2 июня, сообщают организаторы мероприятия. Побеседовать с артистом гости вечера смогут после просмотра автобиографического фильма "Мальчики, Гийом, к столу!", в котором Гальенн сыграл самого себя. "Не упустите шанс увидеть фильм, получивший пять призов на церемонии "Цезаря 2014" как лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая премьера, лучший монтаж и лучшая адаптация", – говорится в сообщении организаторов.Начало встречи в 19:30 по адресу: улица Братьев Какабадзе, 2. Посещение мероприятия свободное. Гийом Гальенн дебютировал в кино в 1992 году, появившись в небольшой роли в фильме Шарля Немес "Доска почета". За свою карьеру снялся почти в 50 картинах, известные среди которых "Астерикс и Обеликс в Британии" (2012), комедия "Месье Ибрагим и цветы Корана" (2003) – режиссера Франсуа Дюпейрона, биографическая лента "Мария-Антуанетта" (2005) Софии Копполы. В 2008 году Гийом Гальенн был награжден орденом "За заслуги", а в 2013 стал офицером ордена Искусств и литературы Франции.
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23890/03/238900388_148:0:1928:1335_1920x0_80_0_0_a834e15e6235575fd7293ee78843e462.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
франция, культура, новости, грузия, тбилиси, культурная жизнь грузии

Встреча с французским актером Гийомом Гальенном пройдет в Тбилиси

11:18 02.06.2022
© photo: Sputnik / StringerЗдание Дома Кино и Тбилисская телевышка
Здание Дома Кино и Тбилисская телевышка - Sputnik Грузия, 1920, 02.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Побеседовать с артистом гостям можно будет после просмотра его автобиографического фильма "Мальчики, Гийом, к столу!"
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Встреча с известным французским актером, режиссером и сценаристом Гийомом Гальенном (Guillaume Gallienne) пройдет в тбилисском Доме кино 2 июня, сообщают организаторы мероприятия.
Побеседовать с артистом гости вечера смогут после просмотра автобиографического фильма "Мальчики, Гийом, к столу!", в котором Гальенн сыграл самого себя.

В создании этой картины Гийом Гальенн впервые выступил не только как актер, но и как постановщик, продюсер и сценарист. Там же играет его мать, которая происходит из русско-грузинской аристократической семьи.

"Не упустите шанс увидеть фильм, получивший пять призов на церемонии "Цезаря 2014" как лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая премьера, лучший монтаж и лучшая адаптация", – говорится в сообщении организаторов.
Начало встречи в 19:30 по адресу: улица Братьев Какабадзе, 2. Посещение мероприятия свободное.
© Courtesy of Guillaume GallienneАктер Гийом Гальенн
Актер Гийом Гальенн - Sputnik Грузия, 1920, 01.06.2022
Актер Гийом Гальенн
© Courtesy of Guillaume Gallienne
Гийом Гальенн дебютировал в кино в 1992 году, появившись в небольшой роли в фильме Шарля Немес "Доска почета". За свою карьеру снялся почти в 50 картинах, известные среди которых "Астерикс и Обеликс в Британии" (2012), комедия "Месье Ибрагим и цветы Корана" (2003) – режиссера Франсуа Дюпейрона, биографическая лента "Мария-Антуанетта" (2005) Софии Копполы.
В 2008 году Гийом Гальенн был награжден орденом "За заслуги", а в 2013 стал офицером ордена Искусств и литературы Франции.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0