https://sputnik-georgia.ru/20220603/kurs-lari-dollar-267091445.html

Курс лари на пятницу – 3,0076 GEL/$

Курс лари на пятницу – 3,0076 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0231 лари по отношению к доллару 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T09:20+0400

2022-06-03T09:20+0400

2022-06-03T09:20+0400

грузия

экономика

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 июня в размере 3,0076 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0231 лари по отношению к доллару.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии