https://sputnik-georgia.ru/20220603/rossiya-smozhet-preodolet-zapadnye-sanktsii---medvedev-267103668.html
Россия сможет преодолеть западные санкции – Медведев
Россия сможет преодолеть западные санкции – Медведев
Медведев подчеркнул, что Россия – очень большая и богатая страна 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T14:29+0400
2022-06-03T14:29+0400
2022-06-03T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев уверен, что Россия сможет противостоять западным санкциям и преодолеть их, передает РИА Новости."Да, ограничения нынешние – еще более жесткие (чем в 2014 году – ред.), но у нас нет никаких сомнений, что мы сможем этим ограничениям противостоять", – сказал он в интервью Al Jazeera.Медведев подчеркнул, что Россия – очень большая и богатая страна.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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россия, в мире, новости, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Россия сможет преодолеть западные санкции – Медведев
14:29 03.06.2022 (обновлено: 14:59 03.06.2022)
Медведев подчеркнул, что Россия – очень большая и богатая страна
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев уверен, что Россия сможет противостоять западным санкциям и преодолеть их, передает РИА Новости
.
"Да, ограничения нынешние – еще более жесткие (чем в 2014 году – ред.), но у нас нет никаких сомнений, что мы сможем этим ограничениям противостоять", – сказал он в интервью Al Jazeera.
Медведев подчеркнул, что Россия – очень большая и богатая страна.
"Всякие санкции мы, вне сомнения, преодолеем", – заявил он.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.