https://sputnik-georgia.ru/20220604/elektrosnabzhenie-budet-vremenno-ogranicheno-chasti-rayona-mtatsminda-267096590.html

Электроснабжение будет временно ограничено части района Мтацминда

Электроснабжение будет временно ограничено части района Мтацминда

После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится, отмечают в "Теласи" 04.06.2022, Sputnik Грузия

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теласи

компания "теласи"

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электроэнергия

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в связи с проведением неотложных работ части Мтацминдского района Тбилиси в субботу, 4 июня.Как сообщают в компании "Теласи", с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Човелидзе, Зандукели, Эристав-Хоштария, Белинского, Барнова, Гогебашвили, Кереселидзе и Т. Чиргадзе.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, электроэнергия