https://sputnik-georgia.ru/20220604/elektrosnabzhenie-budet-vremenno-ogranicheno-chasti-rayona-mtatsminda-267096590.html
Электроснабжение будет временно ограничено части района Мтацминда
Электроснабжение будет временно ограничено части района Мтацминда
После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится, отмечают в "Теласи" 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T10:04+0400
2022-06-04T10:04+0400
2022-06-04T10:04+0400
теласи
компания "теласи"
грузия
новости
общество
электроэнергия
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в связи с проведением неотложных работ части Мтацминдского района Тбилиси в субботу, 4 июня.Как сообщают в компании "Теласи", с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Човелидзе, Зандукели, Эристав-Хоштария, Белинского, Барнова, Гогебашвили, Кереселидзе и Т. Чиргадзе.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, электроэнергия
Электроснабжение будет временно ограничено части района Мтацминда
После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится, отмечают в "Теласи"
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена в связи с проведением неотложных работ части Мтацминдского района Тбилиси в субботу, 4 июня.
Как сообщают в компании "Теласи", с 10:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Човелидзе, Зандукели, Эристав-Хоштария, Белинского, Барнова, Гогебашвили, Кереселидзе и Т. Чиргадзе.
Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.