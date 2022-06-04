Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220604/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-4-iyunya-2022-267083762.html
Какой сегодня церковный праздник: 4 июня 2022
Какой сегодня церковный праздник: 4 июня 2022
По православному церковному календарю, 4 июня 2022 отмечают день памяти Святых Василиска, Иоанна-Владимира и других
2022-06-04T01:01+0400
2022-06-04T01:01+0400
справки
религия
церковный праздник
календарь религиозных праздников
религиозный праздник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266358845_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_85f7c51e8fdcb9b7fdcdfe89e3684487.jpg
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.ВасилискПо церковному календарю 4 июня поминают мученика Василиска – племянника cвятого Феодора Тирона, пострадавшего за веру во время правления императора Максимиана (305-311).Василиска во время гонения на христиан заточили в темницу. По преданию, Господь явился ему во сне и, ободрив мученика, пообещал Свою помощь. Тюремщики неоднократно видели, как по молитвам святого совершались чудеса. Поэтому отпустили его попрощаться с родными перед казнью.Местный правитель узнав, что Василиск отпущен, страшно разгневался и выслал отряд за мучеником. На обратном пути к месту казни, по молитвам святого произошло множество чудес. По приказу правителя ему отрубили голову в 308 году.Князь СербскийПо церковному календарю 4 июня поминают святого Иоанна-Владимира, князя Сербского.Родился будущий святой в Х веке. Воспитывался он в благочестии, а став взрослым, управлял мудро своими владениями Илирией и Далмацией (современная Черногория). Благоверный князь был женат на Косаре, дочери болгарского царя Самуила.После смерти царя Самуила его племянник, заняв незаконно престол, решил расправиться со всеми претендентами. Пригласив Иоанна-Владимира на переговоры, он предательски убил князя у входа в храм. Произошло это в 1015 году.Супруга святого, Косара, затворившись в храме, построенном мужем, не выходила из церкви до конца жизни.ИмениныПо церковному календарю 4 июня именины отмечают Софья, Владимир, Даниил, Захар, Иван, Михаил, Макар, Павел, Федор и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/02/266358845_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a93ad283de5bf81ef09c9f4466e19d99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
справки , религия , церковный праздник, календарь религиозных праздников, религиозный праздник

Какой сегодня церковный праздник: 4 июня 2022

01:01 04.06.2022
© photo: Sputnik / StringerНочной вид на город Тбилиси - Метехская церковь и набережная, река Кура
Ночной вид на город Тбилиси - Метехская церковь и набережная, река Кура - Sputnik Грузия, 1920, 04.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
По православному церковному календарю 4 июня 2022 отмечают день памяти святых Василиска, Иоанна-Владимира и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Василиск

По церковному календарю 4 июня поминают мученика Василиска – племянника cвятого Феодора Тирона, пострадавшего за веру во время правления императора Максимиана (305-311).
Василиска во время гонения на христиан заточили в темницу. По преданию, Господь явился ему во сне и, ободрив мученика, пообещал Свою помощь. Тюремщики неоднократно видели, как по молитвам святого совершались чудеса. Поэтому отпустили его попрощаться с родными перед казнью.
Местный правитель узнав, что Василиск отпущен, страшно разгневался и выслал отряд за мучеником. На обратном пути к месту казни, по молитвам святого произошло множество чудес. По приказу правителя ему отрубили голову в 308 году.

Князь Сербский

По церковному календарю 4 июня поминают святого Иоанна-Владимира, князя Сербского.
Родился будущий святой в Х веке. Воспитывался он в благочестии, а став взрослым, управлял мудро своими владениями Илирией и Далмацией (современная Черногория). Благоверный князь был женат на Косаре, дочери болгарского царя Самуила.
После смерти царя Самуила его племянник, заняв незаконно престол, решил расправиться со всеми претендентами. Пригласив Иоанна-Владимира на переговоры, он предательски убил князя у входа в храм. Произошло это в 1015 году.
Супруга святого, Косара, затворившись в храме, построенном мужем, не выходила из церкви до конца жизни.

Именины

По церковному календарю 4 июня именины отмечают Софья, Владимир, Даниил, Захар, Иван, Михаил, Макар, Павел, Федор и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0