https://sputnik-georgia.ru/20220604/lokomotiv-vrezalsya-v-passazhirskiy-poezd-v-slovakii-267124803.html

Локомотив врезался в пассажирский поезд в Словакии

Локомотив врезался в пассажирский поезд в Словакии

По предварительным данным, ранены до 50 человек, на месте аварии действуют команды медиков и пожарных 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T00:41+0400

2022-06-04T00:41+0400

2022-06-04T00:41+0400

в мире

происшествия

новости

словакия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267123879_0:286:3078:2017_1920x0_80_0_0_3007c267bec0090b4d7222b0adca9a18.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Локомотив наехал на стоявший пассажирский поезд в районе города Жилина на северо-западе Словакии, ранены до 50 человек, сообщил телеканал ТА3."Локомотив на большой скорости наехал на стоявший пассажирский поезд, которому он спешил оказать техническую помощь. Это произошло на трассе между станциями Врутки и Варин, расположенными неподалеку от краевого центра Жилина на северо-западе Словакии", - говорится в сообщении. Поезд сошел с рельсов в Баварии: пострадали десятки человек >>По предварительным данным, ранены до 50 человек. На место аварии действуют команды медиков и пожарных, сюда также следует глава минтранса республики Андрей Долежал.Железнодорожное сообщение в данном районе временно прекращено. Пассажиры перевозятся на автобусах. Полиция приступила к изучению причин аварии.

словакия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, происшествия, новости, словакия