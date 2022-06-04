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Локомотив врезался в пассажирский поезд в Словакии
Локомотив врезался в пассажирский поезд в Словакии
По предварительным данным, ранены до 50 человек, на месте аварии действуют команды медиков и пожарных 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T00:41+0400
2022-06-04T00:41+0400
2022-06-04T00:41+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Локомотив наехал на стоявший пассажирский поезд в районе города Жилина на северо-западе Словакии, ранены до 50 человек, сообщил телеканал ТА3."Локомотив на большой скорости наехал на стоявший пассажирский поезд, которому он спешил оказать техническую помощь. Это произошло на трассе между станциями Врутки и Варин, расположенными неподалеку от краевого центра Жилина на северо-западе Словакии", - говорится в сообщении. Поезд сошел с рельсов в Баварии: пострадали десятки человек >>По предварительным данным, ранены до 50 человек. На место аварии действуют команды медиков и пожарных, сюда также следует глава минтранса республики Андрей Долежал.Железнодорожное сообщение в данном районе временно прекращено. Пассажиры перевозятся на автобусах. Полиция приступила к изучению причин аварии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, происшествия, новости, словакия
Локомотив врезался в пассажирский поезд в Словакии
По предварительным данным, ранены до 50 человек, на месте аварии действуют команды медиков и пожарных
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Локомотив наехал на стоявший пассажирский поезд в районе города Жилина на северо-западе Словакии, ранены до 50 человек, сообщил телеканал ТА3.
"Локомотив на большой скорости наехал на стоявший пассажирский поезд, которому он спешил оказать техническую помощь. Это произошло на трассе между станциями Врутки и Варин, расположенными неподалеку от краевого центра Жилина на северо-западе Словакии", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, ранены до 50 человек. На место аварии действуют команды медиков и пожарных, сюда также следует глава минтранса республики Андрей Долежал.
Железнодорожное сообщение в данном районе временно прекращено. Пассажиры перевозятся на автобусах. Полиция приступила к изучению причин аварии.