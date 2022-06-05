https://sputnik-georgia.ru/20220605/shvydkoy-o-diskriminatsii-russkoy-kultury-i-o-proiskhodyaschem-na-ukraine-267145317.html
Швыдкой о дискриминации русской культуры и о происходящем на Украине
Швыдкой о дискриминации русской культуры и о происходящем на Украине
В гостях у Sputnik – Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. С ним поговорили о русофобии и отмене... 05.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-05T07:55+0400
2022-06-05T07:55+0400
2022-06-05T07:55+0400
видео
россия
мультимедиа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/02/267072618_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bca5d1c4e9a4ce9c3b77f25dd6a35be5.jpg
Удастся ли миру отменить Россию и русское искусство? Как нам жить в условиях тотальной русофобии на Западе? Почему нам не следует закрываться от мира? Будут ли меняться стандарты обучения на освобожденных украинских территориях? И как Россия и Казахстан планируют развивать двусторонние культурные связи? Смотрите ответы на вопросы в интервью Михаила Швыдкого "Sputnik на русском".
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/02/267072618_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e11d32df4ae040f5ea74552040520bcc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, россия, мультимедиа, украина, видео
Швыдкой о дискриминации русской культуры и о происходящем на Украине
В гостях у Sputnik – Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. С ним поговорили о русофобии и отмене русской культуры в некоторых странах.
Удастся ли миру отменить Россию и русское искусство? Как нам жить в условиях тотальной русофобии на Западе? Почему нам не следует закрываться от мира? Будут ли меняться стандарты обучения на освобожденных украинских территориях? И как Россия и Казахстан планируют развивать двусторонние культурные связи? Смотрите ответы на вопросы в интервью Михаила Швыдкого "Sputnik на русском".