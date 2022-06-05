https://sputnik-georgia.ru/20220605/shvydkoy-o-diskriminatsii-russkoy-kultury-i-o-proiskhodyaschem-na-ukraine-267145317.html

Швыдкой о дискриминации русской культуры и о происходящем на Украине

Швыдкой о дискриминации русской культуры и о происходящем на Украине

В гостях у Sputnik – Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. С ним поговорили о русофобии и отмене... 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T07:55+0400

2022-06-05T07:55+0400

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Удастся ли миру отменить Россию и русское искусство? Как нам жить в условиях тотальной русофобии на Западе? Почему нам не следует закрываться от мира? Будут ли меняться стандарты обучения на освобожденных украинских территориях? И как Россия и Казахстан планируют развивать двусторонние культурные связи? Смотрите ответы на вопросы в интервью Михаила Швыдкого "Sputnik на русском".

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