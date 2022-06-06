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"Горжусь своими игроками": главный тренер сборной Грузии о победе в Болгарии

"Горжусь своими игроками": главный тренер сборной Грузии о победе в Болгарии

Игроки проявляли настрой победителя, когда боролись за мяч на половине поля соперника и часто удавалось его вернуть, считает тренер 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Счастье в том, что я тренирую этих ребят и горжусь своими игроками, заявил главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль на послематчевой пресс-конференции в Болгарии.Накануне сборная Грузии крупно победила команду Болгарии со счетом 5:2 во втором матче Лиги наций 2022-23По его словам, игроки проявляли настрой победителя, когда боролись за мяч на половине поля соперника и часто удавалось его вернуть."Пока этот менталитет, психологический фактор сохраняется, я уверен, что мы еще покажем такие же хорошие игры", – сказал французский специалист.Он отметил, что на следующую игру команда отправится в Северную Македонию в Скопье.Сборная Грузии по футболу крупно победила во втором матче - на этот раз Болгарию >>"Наша главная задача сейчас – хорошо отдохнуть, восстановить силы и добиться желаемого результата и в Скопье, – подчеркнул тренер.В параллельном матче группы C4 Лиги наций, где играет сборная Грузии, Гибралтар принимал Северную Македонию и проиграл 0:2.Таким образом, после двух туров сборная Грузии лидирует в группе, имея в активе шесть очков. На втором месте расположилась Северная Македония, в активе которой четыре очка. Далее следуют Болгария с одним очком и Гибралтар, который пока не набрал баллов.Следующую игру грузинские футболисты также проведут в гостях, на этот раз против Северной Македонии. Игра состоится 9 июня.

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