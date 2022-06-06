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Курс лари на понедельник – 2,9707 GEL/$
Курс лари на понедельник – 2,9707 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0369 лари по отношению к доллару 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T09:20+0400
2022-06-06T09:20+0400
2022-06-06T09:20+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 июня в размере 2,9707 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0369 лари по отношению к доллару.Читайте также:
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на понедельник – 2,9707 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0369 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 июня в размере 2,9707 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0369 лари по отношению к доллару.
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