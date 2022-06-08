https://sputnik-georgia.ru/20220608/kapitalnyy-remont-dorog-prodolzhaetsya-na-zapade-gruzii-267241358.html
Капитальный ремонт дорог продолжается на западе Грузии
Капитальный ремонт дорог продолжается на западе Грузии
Работы по восстановлению дороги финансируются из государственного бюджета, стоимость проекта 14,3 миллиона лари 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T07:32+0400
2022-06-08T07:32+0400
2022-06-08T07:32+0400
грузия
новости
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департамент автомобильных дорог
строительство дороги
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Ремонт 21-километровой дороги внутригосударственного значения Зестафони-Кицхи-Харагаули (регион Имерети) ведется в интенсивном режиме, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Работы по восстановлению дороги финансируются из государственного бюджета. Стоимость проекта 14,3 миллиона лари.По информации ведомства, капитальный ремонт дороги включает укладку двухслойного асфальтобетонного покрытия. На данном этапе ведутся работы по обустройству асфальтобетонного покрытия и водопропускных труб, фрезерованию старого асфальтобетона и укладке крупнозернистого горячего асфальтобетонного покрытия.По проекту будут организованы соединения с местными дорогами и въезды во дворы населения. Также, проезжая часть будет размечена и разграничена, установлены дорожные знаки.Эта дорога соединяет Зестафони и Харагули кратчайшим расстоянием, и, следовательно, жителям муниципалитетов больше не придется использовать для связи друг с другом автомагистраль Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог, строительство дороги
Капитальный ремонт дорог продолжается на западе Грузии
Работы по восстановлению дороги финансируются из государственного бюджета, стоимость проекта 14,3 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Ремонт 21-километровой дороги внутригосударственного значения Зестафони-Кицхи-Харагаули (регион Имерети) ведется в интенсивном режиме, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Работы по восстановлению дороги финансируются из государственного бюджета. Стоимость проекта 14,3 миллиона лари.
По информации ведомства
, капитальный ремонт дороги включает укладку двухслойного асфальтобетонного покрытия. На данном этапе ведутся работы по обустройству асфальтобетонного покрытия и водопропускных труб, фрезерованию старого асфальтобетона и укладке крупнозернистого горячего асфальтобетонного покрытия.
По проекту будут организованы соединения с местными дорогами и въезды во дворы населения. Также, проезжая часть будет размечена и разграничена, установлены дорожные знаки.
Эта дорога соединяет Зестафони и Харагули кратчайшим расстоянием, и, следовательно, жителям муниципалитетов больше не придется использовать для связи друг с другом автомагистраль Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.