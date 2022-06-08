https://sputnik-georgia.ru/20220608/kapitalnyy-remont-dorog-prodolzhaetsya-na-zapade-gruzii-267241358.html

Капитальный ремонт дорог продолжается на западе Грузии

Капитальный ремонт дорог продолжается на западе Грузии

Работы по восстановлению дороги финансируются из государственного бюджета, стоимость проекта 14,3 миллиона лари 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T07:32+0400

2022-06-08T07:32+0400

2022-06-08T07:32+0400

грузия

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строительство дороги

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Ремонт 21-километровой дороги внутригосударственного значения Зестафони-Кицхи-Харагаули (регион Имерети) ведется в интенсивном режиме, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Работы по восстановлению дороги финансируются из государственного бюджета. Стоимость проекта 14,3 миллиона лари.По информации ведомства, капитальный ремонт дороги включает укладку двухслойного асфальтобетонного покрытия. На данном этапе ведутся работы по обустройству асфальтобетонного покрытия и водопропускных труб, фрезерованию старого асфальтобетона и укладке крупнозернистого горячего асфальтобетонного покрытия.По проекту будут организованы соединения с местными дорогами и въезды во дворы населения. Также, проезжая часть будет размечена и разграничена, установлены дорожные знаки.Эта дорога соединяет Зестафони и Харагули кратчайшим расстоянием, и, следовательно, жителям муниципалитетов больше не придется использовать для связи друг с другом автомагистраль Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог, строительство дороги