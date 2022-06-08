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Лавров: Россия готова обеспечивать безопасность судов с украинским зерном
Лавров: Россия готова обеспечивать безопасность судов с украинским зерном
Главной проблемой глава МИД РФ назвал отказ Киева от решения проблемы разминирования портов 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T13:30+0400
2022-06-08T13:30+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Россия готова обеспечить безопасность судов с зерном, которые будут выходить из портов Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Анкаре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва, в свою очередь, категорически отвергала такие обвинения.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.По словам Лаврова, главная проблема была в том, что Киев категорически отказывался от решения проблемы разминирования портов."Если сейчас они изменили свое отношение, то с нашей стороны каких-либо сложностей не возникает, и посмотрим, как будут договоренности предварительные, которые мы обсуждали вчера и сегодня, воплощаться в практические дела", - сказал Лавров.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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Лавров: Россия готова обеспечивать безопасность судов с украинским зерном
13:30 08.06.2022 (обновлено: 13:31 08.06.2022)
Главной проблемой глава МИД РФ назвал отказ Киева от решения проблемы разминирования портов
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Россия готова обеспечить безопасность судов с зерном, которые будут выходить из портов Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Анкаре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва, в свою очередь, категорически отвергала такие обвинения.
"Мы готовы обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам, готовы делать это в сотрудничестве с турецкими нашими коллегами", - сказал Лавров.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.
По словам Лаврова, главная проблема была в том, что Киев категорически отказывался от решения проблемы разминирования портов.
"Если сейчас они изменили свое отношение, то с нашей стороны каких-либо сложностей не возникает, и посмотрим, как будут договоренности предварительные, которые мы обсуждали вчера и сегодня, воплощаться в практические дела", - сказал Лавров.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.