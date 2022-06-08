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Лавров: Россия готова обеспечивать безопасность судов с украинским зерном

Лавров: Россия готова обеспечивать безопасность судов с украинским зерном

Главной проблемой глава МИД РФ назвал отказ Киева от решения проблемы разминирования портов 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T13:30+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Россия готова обеспечить безопасность судов с зерном, которые будут выходить из портов Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Анкаре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва, в свою очередь, категорически отвергала такие обвинения.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.По словам Лаврова, главная проблема была в том, что Киев категорически отказывался от решения проблемы разминирования портов."Если сейчас они изменили свое отношение, то с нашей стороны каких-либо сложностей не возникает, и посмотрим, как будут договоренности предварительные, которые мы обсуждали вчера и сегодня, воплощаться в практические дела", - сказал Лавров.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

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россия, в мире, новости, владимир путин, украина, москва, турция, оон