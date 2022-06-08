https://sputnik-georgia.ru/20220608/videomost-futbol-v-gruzii-i-armenii---vchera-segodnya-zavtra-267258277.html

Видеомост: Футбол в Грузии и Армении - вчера, сегодня, завтра

Видеомост: Футбол в Грузии и Армении - вчера, сегодня, завтра

Видеомост Тбилиси-Ереван на тему "Футбол в Грузии и Армении: вчера, сегодня, завтра" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 9 июня... 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T16:02+0400

2022-06-08T16:02+0400

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пресс-центр

грузия

анонсы

спорт

футбол

ереван

тбилиси

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Мероприятие пройдет в преддверии матча сборных ветеранов футбола Армении и Грузии, который состоится 16 июня в Ереване. Это будет прощальный матч игроков, которые совсем недавно завершили футбольную карьеру.В советское время игры между ереванским " Араратом" и тбилисским "Динамо" назывались "кавказским дерби" и вызывали повышенный интерес среди болельщиков всего СССР. О некоторых из этих игр до сих пор ходят легенды и рассказывают байки. Как сложится предстоящая игра, как игралось армянским и грузинским футболистам в сборной СССР, какие из историй, приписываемых футбольным звездам, - правда, а что - народное творчество? Участники видеомоста:В Тбилиси:- заслуженный мастер спорта СССР, лучший вратарь СССР (1979 год), чемпион СССР, обладатель кубка СССР, обладатель кубка обладателей кубка УЕФА ОТАР ГАБЕЛИЯ.В Ереване:- мастер спорта международного класса, заслуженный тренер РА, обладатель кубка СССР, бронзовый призер Олимпийских игр ХОРЕН ОГАНЕСЯН.Видеомост будет транслироваться на странице Sputnik Грузия в соцсети VK и Rutube.Коллеги, вопросы можете отправлять по почте media@sputnik-georgia.com.Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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грузия, анонсы , спорт, футбол, ереван, тбилиси