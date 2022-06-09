https://sputnik-georgia.ru/20220609/dvizhenie-budet-vremenno-ogranicheno-na-uchastke-avtomobilnoy-dorogi-khevi-ubisa---267273067.html

Движение будет временно ограничено на участке автомобильной дороги Хеви-Убиса

Движение будет временно ограничено на участке автомобильной дороги Хеви-Убиса

На данном участке дороги осуществляются монтажные работы, отмечают в ведомстве 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T12:39+0400

2022-06-09T12:39+0400

2022-06-09T12:39+0400

дороги

грузия

новости

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/10/266032125_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93f466a4db2d264111b9d458111ecccc.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено на 155 км участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 10 и 11 июня, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Для проведения монтажных работ, с целью безопасного передвижения автотранспорта, 10 и 11 июня с 02:00 до 06:00 на данном участке движение автотранспорта будет закрыто 10-15-минутными интервалами.В другое время дня и ночи и на остальных участках дороги движение автотранспорта свободно.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дороги, грузия, новости, департамент автомобильных дорог