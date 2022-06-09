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Движение будет временно ограничено на участке автомобильной дороги Хеви-Убиса
Движение будет временно ограничено на участке автомобильной дороги Хеви-Убиса
На данном участке дороги осуществляются монтажные работы, отмечают в ведомстве 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T12:39+0400
2022-06-09T12:39+0400
2022-06-09T12:39+0400
дороги
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено на 155 км участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 10 и 11 июня, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Для проведения монтажных работ, с целью безопасного передвижения автотранспорта, 10 и 11 июня с 02:00 до 06:00 на данном участке движение автотранспорта будет закрыто 10-15-минутными интервалами.В другое время дня и ночи и на остальных участках дороги движение автотранспорта свободно.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дороги, грузия, новости, департамент автомобильных дорог
Движение будет временно ограничено на участке автомобильной дороги Хеви-Убиса
На данном участке дороги осуществляются монтажные работы, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Движение автотранспорта будет ограничено на 155 км участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 10 и 11 июня, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Речь идет об участке Хеви-Убиса, строительство которого осуществляет грузинский филиал организации-контрактора Департамента автомобильных дорог "Строительная группа дорог и мостов Хунани". Компания на данном участке дороги осуществляет монтажные работы.
Для проведения монтажных работ, с целью безопасного передвижения автотранспорта, 10 и 11 июня с 02:00 до 06:00 на данном участке движение автотранспорта будет закрыто 10-15-минутными интервалами.
В другое время дня и ночи и на остальных участках дороги движение автотранспорта свободно.